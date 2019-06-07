От Зеленского требуют объяснить заявление о контроле РФ на Донбассе

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что президент Владимир Зеленский должен исчерпывающе объяснить свое заявление о потере Россией контроля над боевиками на Донбассе.

Об этом она написала в Facebook.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что ей хочется верить, что произошла невероятно досадная ошибка, потому что, если президент считает, что на оккупированном Донбассе что-то может происходить без ведома Кремля, то это катастрофа.

"Еще больший ужас заключается в том, что РФ в заявлении президента выглядит почти стабилизирующей стороной. Это то, что хочет слышать Путин", - уверена вице-премьер-министр.

По ее словам, надо немедленно провести служебное расследование, если кто-то решился посоветовать сказать такое Зеленскому.

"Объяснения главы государства должны быть быстрыми и исчерпывающими, иначе это капитуляция, которую общество не воспримет. Президент должен быть сознательным опасностей, которые он подвергает государство", - заявила она.

Напомним: