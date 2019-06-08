Журналист Рахманин пойдет по списку "Голоса"

Известный журналист, первый заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Вместе с тем, пресс-служба партии "Голос" в субботу сообщила, что Рахманин "присоединился к команде", с которой партия идет в Верховную Раду.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - цитирует журналиста пресс-служба.

Напомним: