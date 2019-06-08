Журналист Рахманин пойдет по списку "Голоса"

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Суббота, 8 июня 2019, 15:26

Известный журналист, первый заместитель главного редактора издания "Зеркало недели" Сергей Рахманин будет включен в первую десятку списка партии Святослава Вакарчука "Голос".

Об этом сообщают источники "Украинской правды".

Вместе с тем, пресс-служба партии "Голос" в субботу сообщила, что Рахманин "присоединился к команде", с которой партия идет в Верховную Раду.

"В политической журналистике я уже сделал все, что мог. Очень благодарен профессии, коллегам, читателям, зрителям и слушателям. Но сейчас я чувствую в себе готовность к изменениям в жизни и работе. И чувствую, что могу помочь меняться стране", - цитирует журналиста пресс-служба.

Напомним:

  • Съезд партии "Голос" начнется в субботу, 8 июня, в 18:30 на Старокиевской горе.
  • В субботу шоумен и волонтер Сергей Притула сообщил, что он будет включен в список политсилы под 30-м номером.

Украинская правда

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Темы: Голос СМИ виборы Верховная Рада


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