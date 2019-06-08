Лишь четверть закарпатцев хотят жить в унитарной централизованной Украине - опрос

Процент жителей Закарпатской области, которые выступают за унитарную централизованную Украину, за 5 лет уменьшился более чем в 3,5 раза.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного по заказу "Зеркала недели" с 22 по 30 апреля текущего года среди жителей Галичины, Буковины и Закарпатья, результаты которого издание опубликовало в субботу.

"В декабре 2014-го именно закарпатцы казались самыми большими государственниками. 91,5% видели будущее своего края в составе унитарной централизованной Украины (для сравнения, среди галичан таких было немногим более половины, среди буковинцев - чуть больше 2/3). Через пять лет именно среди жителей этой области оказалось меньше всего устойчивых унитарщиков - всего 26%. Их количество за эти годы уменьшилась более чем в три с половиной раза", - говорится в материале.

Отмечается, что именно закарпатцы лидируют в списке тех, кто видит свою область субъектом федерации в составе возможной федеративной Украины (8%, что составляет более чем двукратный прирост менее чем за пять лет).

За присоединение к Венгрии выступают 4% закарпатцев, что в 13 раз больше, чем в декабре 2014 года.

При этом 65% закарпатцев выступают за узаконивание права иметь второй паспорт, что на 8% больше, чем 5 лет назад. Также это в полтора раза больше, чем на Буковине, в 2,6 раза больше, чем в Галичине.

На Буковине количество сторонников унитарной Украины в рамках действующей Конституции также сократилось - с 69,7% в 2014 году до 32% в 2019-м.

За децентрализацию с расширением полномочий местного самоуправления и получением большей бюджетной самостоятельности в рамках унитарной Украины высказались 49,5%. В 2014 году таких было 20,8%.

Среди предлагаемых ответов на вопрос "Какой вы видите судьбу Черновицкой области?" только 2,5% опрошенных жителей Буковины остановили свой выбор на том, что край должен присоединиться к Румынии. Впрочем, в декабре 2014-го таких было только 0,5%.

Кроме того, если в декабре 2014-го никто из опрошенных не поддерживал идеи федерализации, то в апреле 2019-го сразу 6,5% респондентов заявили, что хотят видеть Буковину субъектом будущей федерации.

Если в декабре 2014-го только 8% опрошенных жителей области ответили "определенно, да" на вопрос "Считаете ли вы, что Украина должна предоставить своим гражданам право получить двойное гражданство?", а 12,5% респондентов - "скорее да", то в апреле 2019-го количество категорических сторонников двух паспортов увеличилась в три раза - до 23,5%, а "склонных" - до 20%.

В 2019-м уменьшилось количество тех, кто в 2014-м выступал "скорее против" двойного гражданства - с 26,6 до 17,5%. И очень несущественно увеличилось тех, кто этой весной решительно выступает против института бипатризма - с 25,6 до 28%.

Жители Галичины отдавали предпочтение двум вариантам - в составе унитарной Украины в рамках действующей Конституции (47,3%) и в составе унитарной, но децентрализованной страны, предусматривающий расширение местного самоуправления и большую бюджетную самостоятельность регионов (39,8%).

Впрочем, количество сторонников как первого варианта, так и второго немного сократилось: в 2014-м их было 53,4 и 40,4% соответственно.

За пять лет также уменьшилось количество и сторонников присоединения Галичины к Польше: в 2014-м их было 2,8%, а в 2019-м - только 1,5%.

Увеличилось в регионе количество "федералистов". Если пять лет назад за Галичину как субъект федерации в составе федеративной Украины выступало 0% опрошенных, то 2019-го таких оказалось уже 2,8%.

"В то же время, увеличилось количество сторонников независимости региона. В 2014-м их было только 0,2%. В 2019-м уже 4,3% опрошенных жителей Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей мечтают о создании отдельного государства", - говорится в материале.

Соответственно изменились и оценки галичанами перспектив гипотетического Галицкого государства.

Если в 2014-м 84,2% респондентов ответили, что "Галицкое государство не может произойти, потому что Украина едина", то 2019-го такого мнения придерживаются только 68,5%.

В то же время значительно увеличилось количество тех, кто считает, что создание на основе региона нового государства ускорит процесс распада Украины: количество тех, кто так думает, выросло в четыре раза - с 5,5 до 22,3%.

Если в декабре 2014-го за "узаконенный" второй паспорт выступали (категорически и с оговорками) 21,5% опрошенных галичан, то в апреле 2019-го - 24,8%.

Всеукраинское исследование взглядов населения жителей трех регионов - Галичины (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская области), Буковины и Закарпатья - проводилось КМИС с 22 по 30 апреля текущего года. Опрошено 800 респондентов старше 18 лет, статистическая погрешность - 5% для Галичины, 7,2% для Закарпатья и Буковины.

Напомним: