Загрязнение Роси химикатами: полиция начала два производства

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Воскресенье, 9 июня 2019, 21:42

Полиция начала два уголовных производства по факту загрязнения реки Рось и по факту хищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в Винницкой области.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Винницкой области.

По факту загрязнения водоема в с.Збаржевка Погребищенского района, которая является притоком реки Рось, открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 УК (нарушение правил охраны вод).

Установлено, что химикаты были похищены с фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов. По фактам краж гербицидов начаты уголовные производства по ч.3 и ч.5 ст.185 УК Украины (кража).

"Гражданам следует временно воздержаться от купания и ловли рыбы в акватории реки Рось", - заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что в результате ДТП 9 июня в с.Збаржевка автомобиль "Мерседес Спринтер" съехал с проезжей части в водоем и перевернулся, после чего загорелся.

"Автомобиль, который был без номерных знаков, подняли на поверхность. Также были подняты канистры с химическими веществами. В результате возгорания автомобиля произошла разгерметизация части емкостей с химическими веществами, из-за чего некоторое количество вещества выгорело или попало в водоем", - говорится в сообщении полиции.

О происшествии сообщено органы власти и соответствующие экологические службы, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Украинская правда

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Темы: полиция Винницкая область вода экология


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