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Загрязнение Роси: ночью на Киевщине прекратят централизованное водоснабжение

Воскресенье, 9 июня 2019, 22:38
Загрязнение Роси: ночью на Киевщине прекратят централизованное водоснабжение

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Белоцерковского района Киевской области приняла решение о прекращении работы водозабора с 23:00 9 июня.

О таком решении в связи с загрязнением реки Рось в Винницкой обл. сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины Николай Чечеткин.

В ГСЧС отметили, что запаса воды для г.Белая Церковь хватит на сутки. При необходимости в регионе будет осуществляться подвоз воды, заявил Чечеткин.

"Соответствующими службами отобраны пробы воды из пруда и р.Рось. Результаты химикобиологического анализа на содержание химических веществ в воде будут 10 июня", - сообщил глава ГосЧС.

Он добавил, что ситуация с загрязнением водоемов гербицидами и стимуляторами роста для сельхозрастений находится на контроле у ​​местных органов исполнительной власти и ГСЧС.

"Гражданам рекомендовано воздержаться от купания, вылова рыбы и выпойки скота в акватории р. Рось", - заявил Чечеткин.

Напомним,

  • Полиция начала два уголовных производства по факту загрязнения реки Рось и по факту хищения гербицидов с территории сельхозпредприятий в Винницкой области.
  • О происшествии сообщено органам власти и соответствующим экослужбам, которые должны оценить состояние загрязнения водоема.

Украинская правда
Темы: полицияВинницкая областьводаэкология
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