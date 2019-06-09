Генпрокуратура возобновила расследование против Иванющенко - источник
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Воскресенье, 9 июня 2019, 21:49
Генеральная прокуратура Украины отменила закрытие дел в отношении экс-регионала из окружения Виктора Януковича Юрия Иванющенко.
Об этом "Украинской правде" сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным собеседника, все детали об отмене закрытия дел по Иванющенко станут известны в понедельник, 10 июня.
Напомним,
- Экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", бежал из Украины после Революции достоинства.
- Иванющенко объявляли в розыск по подозрению в присвоении имущества.
- В 2016 году нардеп Сергей Лещенко заявил, что экс-"регионала" в третий раз сняли с международного розыска, однако в ГПУ уверяли, что подозреваемый находится в розыске.
- В начале 2017 г. суды закрыли все дела по Иванющенко. В ВСУ заявляли, что в закрытии дел виновна Генпрокуратура.
- В 2017 году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Юрия Иванющенко.
- В начале июня 2019 г. стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладения средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка "7 километр".
Украинская правда
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