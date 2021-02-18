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Латвия забрала в свой бюджет $30 млн Иванющенко: не дождались решений от Украины

Четверг, 18 февраля 2021, 19:41

Латвия сняла арест и зачислила в свой госбюджет 30 миллионов долларов, которые украинское следствие связывает с бизнесменом и єкс-депутатом Юрием Иванющенко, близким к Виктору Януковичу.

Источник: ответ Офиса генпрокурора на запрос "Украинской правды"; собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Генпрокуратура Украины в 2014-2019 годах расследовала производство по подозрению Иванющенко в незаконном обогащении и присвоении средств. В этом деле были арестованы деньги, которые принадлежали нескольким компаниями и были размещены в латвийском банке.

В 2019 году это производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.

Параллельно расследование о легализации этих средств вели латвийские правоохранители. В октябре 2019 года по результатам этого расследования суд в Риге решил конфисковать около 30 миллионов долларов.

В феврале 2020 года прокуратура Латвии сообщила украинской стороне, что арест денег продлится до 6 апреля. Если до этого в Украине не примут решение о конфискации, средства перечислят в бюджет Латвии.

Поскольку по состоянию на 6 апреля 2020 года украинские суды не вынесли приговор в отношении Иванющенко, Латвия сняла арест с денежных средств и причислила их в свой бюджет.

При этом латвийская сторона сообщила, что в случае, если в Украине появится решение о конфискации, "оно будет рассмотрено в порядке действующего международного законодательства". Договор между Латвией и Украиной предусматривает, что стороны взаимно выполняют приговоры в части возмещения вреда от преступления.

В Офисе генпрокурора говорят, что вместе с Министерством юстиции занимаются "украинский-латвийскими консультациями по поводу возвращения конфискованных Латвией средств украинской стороне".

В то же время, из собственных источников в правоохранительных органах "Украинской правде" стало известно, что деньги были арестованы в эпизоде ​​дела, касающемся незаконного обогащения.

Однако в августе 2019 года, перед передачей дела в НАБУ, этот эпизод закрыли на основании решения Конституционного Суда. Антикоррупционное бюро получило в расследование дело без части о незаконном обогащении.

Кроме того, источник УП в правоохранительных органах говорит, что за 5,5 лет, когда производством занималась ГПУ, следственных действий, направленных на завершение расследования, не проводилось, дело было приостановлено.

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Что было раньше: В октябре 2019 года стало известно, что латвийский суд признал преступным происхождение и решил конфисковать более 30 млн долларов США, которые связывают с бывшими украинскими чиновниками.

Власть не назвали фамилий владельцев денег. В то же время, как удалось установить УП, речь идет о деньгах, которые следствие связывает именно с Иванющенко.

Тогда президент Владимир Зеленский обсуждал с президентом Латвии возвращение выведенных из Украины активов.

Напомним:

  • Экс-нардеп и бизнесмен Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства.
  • Ему объявили подозрение в завладении средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
  • В начале июня 2019 года стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения". Его также сняли с розыска.
  • После огласки Генпрокуратура заявила, что возобновила расследование. Иванющенко вернули в розыск. 

Соня Лукашова, УП
Темы: Иванющенкоденьги


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