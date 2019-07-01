В "Голосе" раскрыли свои амбиции и готовы учить "Слугу народа"

Глава партии "Голос" Юлия Клименко считает, что основанная певцом Святославом Вакарчуком политическая сила может претендовать на 10-24% голосов избирателей.

Об этом она рассказала в интервью "Украинской правде", записанном 26 июня.

"Мы видим четко наш потенциальный рост, и мы видим, что мы можем как минимум 24-25% провести. Если мы успеем активно сделать агитационную кампанию. Безусловно, если бы кампания была длиннее, проценты были бы, возможно, и больше. Но наши возможности – это минимум 10%, максимум 24%", – заявила Клименко.

На вопрос, за счет кого "Голос" может "дорасти" до 24% поддержки, она ответила:

"Я думаю, что мы, на самом деле, отбираем у всех понемножку. Сейчас рейтинги вышли, то мы уже видим, что даже у "Слуги народа" мы немного забираем. Раньше мы были пятыми, теперь стали третьими. Это значит, что у всех, кто ниже, мы подъели".

Клименко подчеркнула, что партия Вакарчука только начала предвыборную кампанию.

"Нам как партии только чуть более 30 дней, мы сделали свой анонс 16 мая. И у нас еще месяц агитационной кампании. Мы планируем объехать все украинские регионы. Я еду, например, 1 июля на восток – Краматорск, Луганская область, Донецкая область. Будем заниматься агитацией не только на западной и центральной Украине, а поедем абсолютно ко всем гражданам", – заявила она.

Клименко пояснила, что основа кампании – "Тур перемен", а прямая реклама и борды – в придачу.

"Мы запланировали минимум 300-400 городков объехать. 100 мы объехали, и еще предстоит 200-300 объехать. Фактически, весь список партии разъезжается с агитационным туром. Не только волонтеры, но и кандидаты. И по маленьким деревням, к людям – объяснять, кто мы, за что мы и почему они должны за нас голосовать. Это наша основная идея – донести", – рассказала она.

Клименко рассказала, что партия "Голос" учит своих кандидатов, чтобы они смогла работать в парламенте с первого же дня после принесения присяги.

"У нас есть каждую неделю минимум 3-4 дня, где мы имеем специализированные лекции. Например, публичные финансы, бюджетирование, государственный долг, как работает регламент Верховной Рады... Мы делаем методички, мы делаем то, что называется факт-бук, где каждому кандидату прописано, какой у нас ВВП и т.д., чтобы человек приходил и знала, о чем он должна говорить".

На вопрос, готов ли "Голос" учить чужих кандидатов – например, от партии президента Владимира Зеленского "Слуга народа", Клименко ответила: "Я им это уже предложила".

"Если их не учат, мы их можем принять к себе и тоже учить. Мы же не делим стулья, не делим, кто больше знает. Мы пришли для того, чтобы работать на украинского гражданина. Если для украинского государства надо, чтобы мы все сели вместе в одном зале и начали учить регламент Верховной Рады, Конституцию и публичные финансы, мы это сделаем", – сказала она.

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