Умер военный медик, которого ранили под Водяным

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Понедельник, 1 июля 2019, 14:56

От полученных травм скончался военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер".

Об этом в понедельник сообщает на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - говорится в понедельник.

Напомним:

  • В понедельник в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
  • В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
  • Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.

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Темы: ООС Донбасс Росcия война


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