Умер военный медик, которого ранили под Водяным

От полученных травм скончался военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер".

Об этом в понедельник сообщает на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - говорится в понедельник.

Позже в ООС сообщили, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Напомним: