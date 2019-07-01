Умер военный медик, которого ранили под Водяным
Понедельник, 1 июля 2019, 18:05
От полученных травм скончался военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер".
Об этом в понедельник сообщает на странице Операции объединенных сил в Facebook.
"Военный медик, раненый при обстреле боевиками из ПТРК автомобиля "Хаммер" в районе населенного пункта Водяное, от полученных травм скончался", - говорится в понедельник.
Позже в ООС сообщили, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.
Напомним:
- В понедельник в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
- В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
- Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
Украинская правда