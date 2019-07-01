Зеленский отреагировал на обстрел медиков в Водяном
Президент Владимир Зеленский считает, что обстрел боевиками санитарного автомобиля, в результате которого погиб боевой медик и водитель, является попыткой сорвать переговорный процесс.
Об этом Зеленский написал в Facebook.
По мнению главы государства, боевики пытаются сорвать переговорный процесс.
"Только приземлились на дозаправку. Узнал печальную новость из Донбасса. Двое погибших, один ранен. Обстрел санитарного автомобиля в Водяном - нарушение норм международного гуманитарного права, позорная и подлая попытка сорвать тяжелый переговорный процесс по прекращению огня на Донбассе", - написал он.
Зеленский также призвал США и страны Европы "должным образом" отреагировать на действия российско-оккупационных войск.
"Украина всегда действовала и сегодня действует в рамках международных договоренностей и международного права. Призываю наших партнеров в Европе и США должным образом отреагировать на действия, которые отнюдь не приближают нас к миру", - отметил президент.
Напомним:
- В понедельник в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
- Вследствие прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте, двое получили ранения.
- Впоследствии от полученных травм скончалась военный медик.
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