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Меркель снова дрожала на публичной встрече, в третий раз за месяц

Среда, 10 июля 2019, 15:15

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последние недели начала неожиданно дрожать на публике, на этот раз на церемонии встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой The Telegraph.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как Меркель стоит рядом с финским премьером Антти Ринне и ее начинает трясти. Но через несколько секунд она идет, будто ничего не произошло.

Позже Меркель заверила журналистов, что чувствует себя хорошо.

"Я чувствую себя хорошо. Я еще нахожусь на стадии восстановления после первого инцидента с президентом Зеленским. Она, кажется, еще немного продлится. Но я в порядке", - сказала Меркель.

Напомним:

  • Первый подобный инцидент с Меркель произошел 18 июня, когда она встречала в Берлине украинского президента Владимира Зеленского.
  • Тогда она сказала, что это было обычное обезвоживание из-за жары.
  • Через неделю она пережила подобную дрожь во время церемонии в немецкой президентской резиденции в берлинском парке Тиргартен.
  • Такие инциденты с главой немецкого правительства случались и раньше, но никогда не было, чтобы они случались в течение такого короткого времени.

Темы: МеркельГермания
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