Меркель снова дрожала на публичной встрече, в третий раз за месяц

Канцлер Германии Ангела Меркель в третий раз за последние недели начала неожиданно дрожать на публике, на этот раз на церемонии встречи с премьер-министром Финляндии в Берлине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой The Telegraph.

Видео с инцидентом появилось в соцсетях. На кадрах можно увидеть, как Меркель стоит рядом с финским премьером Антти Ринне и ее начинает трясти. Но через несколько секунд она идет, будто ничего не произошло.

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel seen shaking as she met Finnish Prime Minister Antti Rinne - Tagesspiegel/ntv

