Меркель знову тремтіла на публічній зустрічі, втретє за місяць
Канцлер Німеччини Ангела Меркель втретє за останні тижні почала несподівано тремтіти на публіці, цього разу на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням The Telegraph.
Відео із інцидентом з’явилося у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Меркель стоїть поруч із фінським прем’єром Антті Рінне і її починає трясти. Але за кілька секунд вона йде, ніби нічого не сталося.
#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel seen shaking as she met Finnish Prime Minister Antti Rinne - Tagesspiegel/ntv— I.E.N. (@BreakingIEN) 10 липня 2019 р.
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Пізніше Меркель запевнила журналістів, що почувається добре.
"Я почуваюся добре. Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку", - сказала Меркель.
Нагадаємо:
- Перший подібний інцидент із Меркель стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.
- Тоді вона сказала, що це було звичайне зневоднення через спеку.
- Через тиждень вона пережила подібне тремтіння під час церемонії в німецькій президентській резиденції в берлінському парку Тіргартен.
- Такі інциденти з очільницею німецького уряду траплялися і раніше, але ніколи не було, щоб вони траплялися протягом такого короткого часу.
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