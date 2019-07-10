Меркель знову тремтіла на публічній зустрічі, втретє за місяць

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Середа, 10 липня 2019, 15:15

Канцлер Німеччини Ангела Меркель втретє за останні тижні почала несподівано тремтіти на публіці, цього разу на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням The Telegraph

Відео із інцидентом з’явилося у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Меркель стоїть поруч із фінським прем’єром Антті Рінне і її починає трясти. Але за кілька секунд вона йде, ніби нічого не сталося.

Пізніше Меркель запевнила журналістів, що почувається добре.

"Я почуваюся добре. Я ще перебуваю на стадії відновлення після першого інциденту з президентом Зеленським. Воно, видається, ще трохи триватиме. Але я в порядку", - сказала Меркель.

Нагадаємо:

  • Перший подібний інцидент із Меркель стався 18 червня, коли вона зустрічала у Берліні українського президента Володимира Зеленського.
  • Тоді вона сказала, що це було звичайне зневоднення через спеку.
  • Через тиждень вона пережила подібне тремтіння під час церемонії в німецькій президентській резиденції в берлінському парку Тіргартен.
  • Такі інциденти з очільницею німецького уряду траплялися і раніше, але ніколи не було, щоб вони траплялися протягом такого короткого часу.

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Теми: Меркель Німеччина


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