Меркель знову тремтіла на публічній зустрічі, втретє за місяць

Канцлер Німеччини Ангела Меркель втретє за останні тижні почала несподівано тремтіти на публіці, цього разу на церемонії прийняття прем'єр-міністра Фінляндії у Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням The Telegraph.



Відео із інцидентом з’явилося у соцмережах. На кадрах можна побачити, як Меркель стоїть поруч із фінським прем’єром Антті Рінне і її починає трясти. Але за кілька секунд вона йде, ніби нічого не сталося.

#BREAKING: German Chancellor Angela Merkel seen shaking as she met Finnish Prime Minister Antti Rinne - Tagesspiegel/ntv

pic.twitter.com/WeJacgxDdH