Абромавичюс возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Источник: "Укроборонпром".

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром", он возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита.

Детали: Обновленный состав наблюдательного совета назвал главными задачами на ближайшую перспективу для концерна - проведение международного аудита своей финансовой деятельности и осуществления реформ.

Айварас Абромавичус: "Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит "Укроборонпрома". По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев... В то же время мы не можем провести аудит, который охватит больший период. По-первых, если взять для анализа период с 2014 года, не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов этого аудита придется ждать годами. Во-вторых, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает".

Для избрания аудитора на электронной площадке Prozorro будет создана новая позицию по закупке услуг, а определение победителя тендера состоится по процедуре "открытых торгов". Возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита сам Абромавичус.

В Укроборонпроме называют главным негативным фактором, который замедляет процесс реформирования, - ограничение законодательства, сохранивший в себе многочисленные атавизмы и рудименты времен СССР.

Генеральный директор концерна Павел Букин: "Мы говорим о необходимости разблокирования возможности корпоратизации некоторых государственных предприятий. Нуждается в пересмотре порядок формирования цены на оборонную продукцию со стороны Министерства обороны, который сегодня не соответствует условиям современной экономики и является "наследием" СССР. Мы выступаем за изменение системы стандартизации, где до сих пор используются устаревшие ГОСТы 40-летней давности. Однако, к сожалению, эти инициативы "потерялись" в коридорах Верховной Рады и других государственных учреждений".

Почему это важно: Вопрос проведения международного аудита "Укроборонпрома" обострился после журналистского расследования о масштабных хищениях в концерне. Наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома".

Что произошло раньше: Президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив туда 12 июня Айвараса Абромавичуса, а 9 июля – Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка. Еще в состав совета входит Энтони Тетер. Еще одна должность, которая относится к квоте Кабинета министров, пока вакантна.

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