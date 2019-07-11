Абромавичюс возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

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Четверг, 11 июля 2019, 14:48

Источник: "Укроборонпром".

Экс-министр экономического развития Айварас Абромавичус возглавил наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром", он возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита.

Детали: Обновленный состав наблюдательного совета назвал главными задачами на ближайшую перспективу для концерна - проведение международного аудита своей финансовой деятельности и осуществления реформ.

Айварас Абромавичус: "Мы ожидаем, что уже в сентябре будет выбран победитель торгов, который начнет аудит "Укроборонпрома". По нашим оценкам, он продлится 6-9 месяцев... В то же время мы не можем провести аудит, который охватит больший период. По-первых, если взять для анализа период с 2014 года, не говоря уже о периоде с 2011 года, то результатов этого аудита придется ждать годами. Во-вторых, выделенных правительством 32,5 млн грн на это просто не хватает".

Для избрания аудитора на электронной площадке Prozorro будет создана новая позицию по закупке услуг, а определение победителя тендера состоится по процедуре "открытых торгов". Возглавит тендерный комитет по проведению международного аудита сам Абромавичус.

В Укроборонпроме называют главным негативным фактором, который замедляет процесс реформирования, - ограничение законодательства, сохранивший в себе многочисленные атавизмы и рудименты времен СССР.

Генеральный директор концерна Павел Букин: "Мы говорим о необходимости разблокирования возможности корпоратизации некоторых государственных предприятий. Нуждается в пересмотре порядок формирования цены на оборонную продукцию со стороны Министерства обороны, который сегодня не соответствует условиям современной экономики и является "наследием" СССР. Мы выступаем за изменение системы стандартизации, где до сих пор используются устаревшие ГОСТы 40-летней давности. Однако, к сожалению, эти инициативы "потерялись" в коридорах Верховной Рады и других государственных учреждений".

Почему это важно: Вопрос проведения международного аудита "Укроборонпрома" обострился после журналистского расследования о масштабных хищениях в концерне. Наблюдательный совет является высшим органом управления "Укроборонпрома".

Что произошло раньше: Президент Владимир Зеленский сменил состав наблюдательного совета "Укроборонпрома", назначив туда 12 июня Айвараса Абромавичуса, а 9 июля – Давида Арахамиа и Андрея Загороднюка. Еще в состав совета входит Энтони Тетер. Еще одна должность, которая относится к квоте Кабинета министров, пока вакантна.

История вопроса:

  • В марте 2019 года года журналисты "Bihus.info" сообщили, что бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский и генеральный директор концерна "Укроборонпром" Павел Букин разделили между собой 80% аванса при закупке российских деталей для самолетов АН-26, переплатив в 5 раз. Они стоили Украине 14,38 млн грн, хотя из Москвы вылетали за 2,3 миллиона.
  • Как свидетельствует обнародованная переписка сына Гладковского с бизнес-партнером Виталием Жуковым, 30 тыс. долларов получил Олег Гладковський, 10 тыс. - нынешний директор "Укроборонпрома" Павел Букин.
  • Тогда пресс-служба ГК "Укроборонпром" назвала манипулятивной информацию про "откат" экс-заместителя секретаря СНБО и бизнес-партнера президента Олега Гладковского по хищению оборонки и сказала, что детали к Ан-26 покупали "по оптимальной цене".
  • Кабинет министров выделил на международный аудит государственного концерна "Укроборонпром" 32,5 млн грн.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром


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