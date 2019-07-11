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Абромавичус очолив наглядову раду "Укроборонпрому"

Четвер, 11 липня 2019, 14:48

Джерело: "Укроборонпром".

Екс-міністр економічного розвитку Айварас Абромавичус очолив наглядову раду державного концерну "Укроборонпром", він очолить тендерний комітет із проведення міжнародного аудиту.

Деталі: Оновлений склад наглядової ради назвав пріоритетом для концерну проведення міжнародного аудиту. Очікується, що він триватиме до 9 місяців.

Айварас Абромавичус: "Ми очікуємо, що вже у вересні буде обрано переможця торгів, який розпочне аудит "Укроборонпрому". За нашими оцінками, він триватиме 6-9 місяців... Водночас, ми не можемо провести аудит, який охопить більший період. По-перше, якщо взяти для аналізу період з 2014, не кажучи вже про період з 2011 року, то результатів цього аудиту доведеться очікувати роками. По-друге, виділених урядом 32,5 млн грн на це просто не вистачає"

Для обрання аудитора на електронному майданчику Prozorro буде створено нову позицію із закупівлі послуг, а визначення переможця тендеру відбудеться за процедурою "відкритих торгів". Очолить тендерний комітет із проведення міжнародного аудиту сам Абромавичус.

В Укроборонпромі називають головним негативним чинником, який сповільнює процес реформування, – обмеження законодавства, що зберегло у собі численні атавізми та рудименти часів СРСР.

Генеральний директор концерну Павло Букін: "Ми говоримо про необхідність розблокування можливості корпоратизації деяких державних підприємств. Потребує перегляду порядок формування ціни на оборонну продукцію з боку Міністерства оборони, який сьогодні не відповідає умовам сучасної економіки та є "спадком" СРСР. Ми виступаємо за зміну системи стандартизації, де досі використовуються застаріли ГОСТи 40-річної давнини. Однак, нажаль, ці ініціативи "загубились" у коридорах Верховної Ради та інших державних установ".

Чому це важливо: Питання проведення міжнародного аудиту "Укроборонпрому" загострилося після журналістського розслідування про масштабні розкрадання в концерні. Наглядова рада є вищим органом управління "Укроборонпрому".

Що відбулося раніше: Президент Володимир Зеленський змінив склад наглядової ради "Укроборонпрому", призначивши до неї 12 червня Айвараса Абромавичуса, а 9 липня – Давида Арахамію та Андрія Загороднюка. Ще до складу ради входить Ентоні Тетер. Ще одна посада, яка належить до квоти Кабінету міністрів, наразі є вакантною.

Історія питання:

  • У березні 2019 року журналісти "Bihus.info" повідомили, що колишній перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони  Олег Гладковський та генеральний директор концерну "Укроборонпром" Павло Букін розділили між собою 80% авансу при закупівлі російських деталей для літаків АН-26, переплативши у 5 разів. Вони коштували Україні 14,38 млн грн, хоча з Москви вилітали за 2,3 мільйони.
  • Як свідчить оприлюднене листування сина Гладковського з бізнес-партнером Віталієм Жуковим, 30 тисяч доларів отримав Олег Гладковський, 10 тисяч – нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін.
  • Тоді прес-служба ДК "Укроборонпром" назвала маніпулятивною інформацію про "відкат" екс-заступника секретаря РНБО і бізнес-партнера президента Олега Гладковського з розкрадання оборонки і сказала, що деталі до Ан-26 купував "за оптимальною ціною".
  • Кабінет міністрів виділив на міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром" 32,5 млн грн.

Українська правда

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Теми: Укроборонпром
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