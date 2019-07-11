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С выборов сняли "слугу народа" с двойным гражданством

Четверг, 11 июля 2019, 21:47
С выборов сняли слугу народа с двойным гражданством

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.

Соответствующее решение ЦИК принял на своем заседании в четверг.

В действиях кандидата заметили нарушение, которое мешает ему баллотироваться. А именно - он не проживал на территории Украины последние 5 лет.

В комиссии рассказали, что к ним поступила жалоба от другого кандидата в депутаты в округе Куницкого №169 Олега Петриченко, в которой тот просил отменить регистрацию конкурента, поскольку он прекратил гражданство Украины.

ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года). Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил. В частности, утверждал кандидат, в командировках он выполнял редакционные задания "1+1 продакшн".

"Таким образом, Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорят в ЦИК.

Отметим, по мажоритарному округу №169 в Харькове также баллотируется нардеп Александр Грановский, которого называли "теневым куратором" судебной и прокурорской системы в команде экс-президента Петра Порошенко. 

Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что консультируется с нардепом Александром Грановским и надеется, что тот будет представлять Харьков в Верховной Раде следующего созыва.

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Напомним:

  • Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
  • Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.
  • ЦИК начала соответствующую проверку.
  • В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.

Украинская правда

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Темы: ЦИКвиборыВерховная РадаСлуга народаЗеленский
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