С выборов сняли "слугу народа", которого обвиняли в двойном гражданстве
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидатом в народные депутаты от партии "Слуга народа" Александра Куницкого.
Соответствующее решение ЦИК принял на своем заседании в четверг.
В действиях кандидата заметили нарушение, которое мешает ему баллотироваться. А именно - он не проживал на территории Украины последние 5 лет.
В комиссии рассказали, что к ним поступила жалоба от другого кандидата в депутаты в округе Куницкого №169 Олега Петриченко, в которой тот просил отменить регистрацию конкурента, поскольку он прекратил гражданство Украины.
ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня (с 15 марта 2015 по 5 декабря 2015 года). Сам кандидат заявил, что ездил в командировки, но, говорят в комиссии, соответствующих доказательств не предоставил.
"Таким образом, Куницким не соблюдены требования Конституции Украины и закона о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - говорят в ЦИК.
Напомним:
- Ранее "5 канал" сообщил о том, что Куницкий не проживает в Харькове, а о наличии у него гражданства Израиля свидетельствует предоставленная израильским Ведомством по вопросам корпораций выписка о залоге имущества "гражданина Израиля Александра Куницкого".
- Документы, якобы подтверждающие двойное гражданство Куницкого, в соцсети обнародовал внефракционный нардеп Андрей Денисенко, разместив якобы копию паспорта Куницкого.
- ЦИК начала соответствующую проверку.
- В конце концов Куницкий подтвердил, что у него есть гражданство Израиля.
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