НАПК обнаружило нарушения в финансовых отчетах 53 политических партий

Национальное агентство по предупреждению коррупции выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

По результатам анализа агентство составило 53 вывода, содержащие информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 КУоАП.

В частности, нарушения выявлены в отчетах парламентских политических партий "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Народный фронт", "Оппозиционный блок", "Объединение "Самопомощь", "Радикальная партия Олега Ляшко", "Всеукраинское объединение "Батькивщина" , а также в отчете политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", представители которой входят в состав парламентской фракции "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины VIII созыва.

"В отчетах всех парламентских партий выявлены факты осуществления взносов лицами с непогашенным налоговым долгом, что запрещено законом. Кроме этого, в отчетах "Радикальной партии Олега Ляшко" и партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" зафиксированы нарушения порядка представления отчета партии. Указанные нарушения являются основанием для составления админпротоколов", - отметила член Национального агентства, координатор направления предотвращения политической коррупции Наталья Корчак.

Также информация о выявленных нарушениях содержится в выводах таких политических партий как "Могучая Украина", ПО "Возрождение Украины", "Семья", "Национально-демократическое объединение "Украина", ВО "Мир", "Всеукраинский оппозиционный блок", "Общественное движение Николая Томенко "Родная страна", "Аграрная партия Украины объединенная", "Воля", "Единственная сила", "Наш край", "Право народа", "Славянская партия", "Настоящие" , "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Демальянса (Демократический альянс)", "Сила и честь", "Партия ветеранов Афганистана", "Собственная сила", "Единый центр", "Либерально-демократическая партия", "Украинское объединение патриотов - УКРОП", "Родной город", "Украинская народная партия", "Гражданский союз", "За права человека", "Социальная справедливость", "Социал-демократическая партия", "Социал-демократическая партия Украины (объединенная)", "партия зеленых Украины", "Патриот", "Национальный корпус", "Либеральная партия Украины", "Коммунистическая партия Украины", "Меритократическая партия Украины", "Общественное движение "Народный контроль", "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "5.10", "Умная сила", "Аграрная партия Украины", "Наши", "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", ВО "Свобода", "Гражданская позиция", "Сила людей" , "Основа".

Всего за I квартал 2019 в Национальное агентство поступили 267 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера.

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