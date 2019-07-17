В США ждут продолжения оборонных реформ в Украине

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Среда, 17 июля 2019, 01:58

Исполняющей обязанности министра обороны США Марк Эспер заявил, что ожидает от Украины продолжения реформ в сфере безопасности.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

В своей речи Эспер подчеркнул, что Украина достигла значительных успехов в совершенствовании собственных военных возможностей, но нужно сделать еще много работы.

"Если я буду утвержден главой Пентагона, я буду настаивать на необходимости продолжать военную поддержку Украины", - подчеркнул Эспер.

Кроме того, как отметил и.о. министра обороны США, для Украины важно преодолеть коррупцию, в частности в оборонном секторе.

"Министерство обороны США имеет положительные ожидания от того, что президент Зеленский с самого начала взял на себя обязательство продолжать военную и антикоррупционные реформы, которые помогут усилить защиту Украины и поддерживать более безопасную, процветающую, демократическую и свободную страну", - заявил Эспер.

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Темы: США реформы


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