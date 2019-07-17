Явка на выборы в Раду может не дотянуть до 55% – аналитик

Активность избирателей на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля может быть меньше 53-55%, считает политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива Сергей Шаповалов.

В статье на "Украинской правде" он обосновывает свое предположение тем, что часть граждан уйдет в отпуск и не изменит место голосования, а часть избирателей сочтет победителя выборов уже определенным и без их голосов.

Как отмечается, явка на выборах Верховной Рады стабильно ниже явки на выборах президента Украины.

В 2014 году разрыв между явкой на президентских и парламентских выборах составил 7,3%. Явка на президентских выборах 2019 года возросла по сравнению с 2014 годом почти на 3%, если сравнивать первые туры, – так что вероятно, что и активность на парламентских выборах 2019 года несколько превысит показатель 2014 года.

Шаповалов предполагает, что 21 июля на участки придет на 8-10% меньше избирателей, чем в первом туре последних президентских выборов, – и явка составит 53-55%.

Но отпуска и усталость от политики могут уменьшить и этот показатель.

Согласно опросу группы "Рейтинг", во второй половине июля отпуска планировали 24% украинцев, из которых только 33% планировали провести отпуск в своем городе/селе. Сколько из них позаботятся об изменении места голосования – не известно.

По июньским данным "Рейтинга", однозначно голосовать 21 июля планировали 65% респондентов, еще 18% скорее всего пошли бы на участки.

Впрочем, реальность может оказаться иной. Опрос "Деминициатив" и КМИСа, проведенный за неделю до первого тура президентских выборов показывал, что около 85% граждан выражали намерение принять участие в выборах, а на самом деле явка составила 62,8%.

По мнению Шаповалова, поспособствовать росту избирательной явки могут несколько факторов: упрощение процедуры изменения места голосования, участие в избирательном процессе новых политиков с высоким публичным доверием, мобилизационное действие обращений партий к своим сторонникам.