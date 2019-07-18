Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина прокомментировали идею Зеленского раздавать второе гражданство

Четверг, 18 июля 2019, 13:26
У Путина прокомментировали идею Зеленского раздавать второе гражданство

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что россияне, которые захотят получить украинский паспорт, все равно останутся гражданами РФ, потому что Москва не признает двойного гражданства.

Об этом он сказал, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о предоставлении украинского гражданства как второго этническим украинцам, передает "Интерфакс-Украина".

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян может воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков ответил: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".

По его словам, Россия не признает второго гражданства, поэтому если россияне и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ со всеми правами и обязанностями.

Напомним:

  • В офисе президента Владимира Зеленского заявили, что Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины.
  • Ранее президент России Владимир Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Донецкой и Луганской областей Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийУкраинагражданствоРосcияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Зеленский
Зеленский назначил нового командующего Нацгвардии
"Им пора быть дома": Зеленский и командиры защитников "Азовстали" приехали во Львов
У Зеленского объяснили возвращение защитников "Азовстали": По результатам переговоров
Последние новости
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
00:41
ОбновленоРоссияне запускали "Шахеды" по нескольким направлениям
00:40
Минобороны прокомментировало хищения на закупке снарядов: средства будут возвращены
Все новости...
Реклама: