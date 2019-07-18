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У Путіна прокоментували ідею Зеленського роздавати друге громадянство

Четвер, 18 липня 2019, 13:26
У Путіна прокоментували ідею Зеленського роздавати друге громадянство

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що росіяни, які захочуть отримати український паспорт, все одно залишаться громадянами РФ, бо Москва не визнає подвійного громадянства.

Про це він сказав, коментуючи ідею президента України Володимира Зеленського опрацювати питання про надання українського громадянства як другого етнічним українцям, передає "Інтерфакс-Україна".

На питання, чи є розуміння в Кремлі, яка кількість росіян може скористатися цією пропозицією, враховуючи безвізові можливості українського паспорта, Пєсков відповів: "Цього я не можу сказати, я не думаю, що є якісь розрахунки. Можна прогнозувати, але ці цифри матимуть відносний характер".

За його словами, Росія не визнає другого громадянства, тому якщо росіяни і отримають друге громадянство, вони залишатимуться громадянами РФ з усіма правами та обов'язками.

Нагадаємо:

  • В офісі президента Володимира Зеленського заявили, що Київ може почати надавати етнічним українцям, що живуть за кордоном, друге громадянство – України.
  • Раніше президент Росії Володимир Путін спростив отримання громадянства РФ для жителів Донецької і Луганської областей України.

Теми: ЗеленськийУкраїнагромадянствоРосіяПутін
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