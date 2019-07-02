Порошенко ответил на "русcкий для Донбасса": Торговля языком не остановит Россию

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Вторник, 2 июля 2019, 09:38

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявляет, что предоставление русскому языку статуса официального на Донбассе не остановит Россию, потому что агрессор на самом деле хочет остановить движение Украины в ЕС.

Об этом он сказал во время обращения в Facebook в ответ на заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о возможном референдуме о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе. 

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым", - заявил Порошенко.

По его словам, главная цель реванша – остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины.

"Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - сказал Порошенко.

Поэтому, по его словам, партия "Европейская солидарность", дипломаты и юристы, разработали Евроатлантическую Хартию – документ, который должен ускорить вступление Украины в НАТО.

"Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели – мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния – через вступление в ЕС", - подытожил Порошенко.

Самого документа пятый президент не обнародовал.

Украинская правда

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Темы: Порошенко Донбасс язык Росcия


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