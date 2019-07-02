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Порошенко о "русcком для Донбасса": Торговля языком не остановит Россию

Вторник, 2 июля 2019, 09:38
Порошенко о русcком для Донбасса: Торговля языком не остановит Россию

Лидер "Европейской солидарности", пятый президент Петр Порошенко заявляет, что предоставление русскому языку статуса официального на Донбассе не остановит Россию, потому что агрессор на самом деле хочет остановить движение Украины в ЕС.

Об этом он сказал во время обращения в Facebook в ответ на заявление руководителя Офиса президента Андрея Богдана о возможном референдуме о признании русского языка в качестве регионального на Донбассе. 

"События разворачиваются так, что ползучий пророссийский реванш становится все более очевидным. Но торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не по Луганск, не по Донецк, и даже не по Крым", - заявил Порошенко.

По его словам, главная цель реванша – остановить движение Украины к членству в Евросоюзе и НАТО и вернуть в сферу влияния России всю Украину, от Донбасса до Галичины.

"Россия понимает, что вступление Украины в эти два союза – это стопроцентная гарантия мира, безопасности украинцев и независимости страны. И мы это понимаем", - сказал Порошенко.

Поэтому, по его словам, партия "Европейская солидарность", дипломаты и юристы, разработали Евроатлантическую Хартию – документ, который должен ускорить вступление Украины в НАТО.

"Там – четкие обязательства, которые уже никому не позволят вильнуть хвостом в случае изменения политической конъюнктуры. Мы рассчитываем, что к Хартии присоединятся другие политические силы. Только совместными усилиями мы достигнем цели – мира и безопасности через членство в НАТО, благосостояния – через вступление в ЕС", - подытожил Порошенко.

Самого документа пятый президент не обнародовал. 

Напомним:

  • Глава ОПУ Андрей Богдан в интервью изданию "РБК-Украина", заявил о возможности проведения референдума о статусе регионального для русского языка на территории Донецкой и Луганской области.
  • Позже представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что это следует "трактовать как личную позицию Богдана, так как она не совсем коррелируется с тем, что заявлено в программе нашей партии".

Украинская правда
Темы: ПорошенкоДонбассязыкРосcия
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