Стало известно, что взорвалось на детской площадке на Днепропетровщине

Причиной травмирования детей в селе Пашена Балка в Днепропетровской области в понедельник стал взрыв гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская со ссылкой на предварительное заключение взрывотехника, который совершил осмотр места происшествия.

Вместе с тем, Радио Свобода со ссылкой на Старчевскую сообщает, что, по предварительным данным правоохранителей, уже пообщались с контактными пострадавшими в больнице, дети нашли гранату на помойке.

Уголовное производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним: