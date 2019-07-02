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Стало известно, что взорвалось на детской площадке на Днепропетровщине

Вторник, 2 июля 2019, 11:24
Стало известно, что взорвалось на детской площадке на Днепропетровщине
Фото полиции

Причиной травмирования детей в селе Пашена Балка в Днепропетровской области в понедельник стал взрыв гранаты для подствольного гранатомета ВОГ-25п.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская со ссылкой на предварительное заключение взрывотехника, который совершил осмотр места происшествия.

Вместе с тем, Радио Свобода со ссылкой на Старчевскую сообщает, что, по предварительным данным правоохранителей, уже пообщались с контактными пострадавшими в больнице, дети нашли гранату на помойке.

Уголовное производство открыли по двум статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Напомним:

  • В понедельник на детской площадке в селе Пашена Балка Днепровского района Днепропетровской области взорвался неизвестный предмет. Сначала сообщалось, что шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.
    Во вторник стало известно, что пострадали 5 детей. Двух из них прооперировали, еще двух оперируют.

Украинская правда

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Темы: взрывДнепропетровская областьполиция
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