Боевики обстреляли авто волонтеров на Донбассе, ранены два медика

Боевики обстреляли автомобиль волонтеров, который двигался по дороге Марьинка-Красногоровка, в результате чего два человека получили пулевые ранения.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

"С их слов пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале города Покровск, а полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Напомним: