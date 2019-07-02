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Боевики обстреляли авто волонтеров на Донбассе, ранены два медика

Вторник, 2 июля 2019, 11:37
Боевики обстреляли авто волонтеров на Донбассе, ранены два медика

Боевики обстреляли автомобиль волонтеров, который двигался по дороге Марьинка-Красногоровка, в результате чего два человека получили пулевые ранения.

Об этом сообщает полиция Донецкой области.

Отмечается, что в Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет.

"С их слов пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас пострадавшие находятся в военном госпитале города Покровск, а полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).

Напомним:

  • В понедельник в штабе ООС сообщили, что российско-оккупационные войска обстреляли санитарный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил.
  • В результате прямого попадания противотанковой управляемой ракеты боевиков один военнослужащий погиб на месте.
  • Сообщалось, что двое военнослужащих ООС - получили ранения.
  • Позже стало известно, что погибли водитель санитарного автомобиля "Хаммер" HMWV старший матрос Сергей Майборода и боевой медик, кавалер ордена "За Мужество" сержант Ирина Шевченко.

Украинская правда

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Темы: Донбассполицияобстрел
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