Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщает во вторник сайт президента.

Отмечается, что Зеленский просит ВР безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Пристайко.

Указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме к парламенту от 1 июля.

Напомним: