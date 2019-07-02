Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина
Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.
Как сообщает во вторник сайт президента.
Отмечается, что Зеленский просит ВР безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Пристайко.
Указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.
"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме к парламенту от 1 июля.
Напомним:
- 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
- Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин предлагал парламенту рассмотреть представление об увольнении Луценко без рассмотрения этого вопроса на комитете, однако представление до сих пор не рассмотрели в ВР.
- Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на нее Вадима Пристайко.