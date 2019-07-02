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Зеленский снова просит Раду уволить Луценко и заменить Климкина

Вторник, 2 июля 2019, 12:00

Президент Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении генпрокурора Юрия Луценко и назначении министром иностранных дел Вадима Пристайко.

Как сообщает во вторник сайт президента.

Отмечается, что Зеленский просит ВР безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Луценко, а также освобождение Павла Климкина с должности министра иностранных дел и назначения на нее Пристайко.

Указанные представления Зеленский внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме к парламенту от 1 июля.

Напомним:

  • 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
  • Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин предлагал парламенту рассмотреть представление об увольнении Луценко без рассмотрения этого вопроса на комитете, однако представление до сих пор не рассмотрели в ВР.
  • Комитет Верховной рады по иностранным делам планирует 9 июля рассмотреть вопрос об увольнении с должности министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на нее Вадима Пристайко.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийВерховная РадаЛуценкоКлимкин
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