Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"То о чем давно говорил глава государства. Внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

"Есть юридическая позиция, связанная с тем, несмотря на изменения в законе о прокуратуре, о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят, что генпрокурором может быть лишь человек, имеющий юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, поэтому соответственно он должен иметь как юридическое образование так и соответствующий опыт в сфере права", - пояснил Рябошапка.

Он отметил, что у Луценко такого опыта нет.

Представление уже получено Верховной Радой.

Напомним: