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Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Вторник, 11 июня 2019, 15:23
Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"То о чем давно говорил глава государства. Внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

"Есть юридическая позиция, связанная с тем, несмотря на изменения в законе о прокуратуре, о том, что генеральный прокурор не должен иметь юридического образования, другие нормы закона о прокуратуре говорят, что генпрокурором может быть лишь человек, имеющий юридическое образование. Этот человек осуществляет процессуальные функции, поэтому соответственно он должен иметь как юридическое образование так и соответствующий опыт в сфере права", - пояснил Рябошапка.

Он отметил, что у Луценко такого опыта нет.

Представление уже получено Верховной Радой.

Напомним:

  • Ранее в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Луценко заявил, что  уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • В четверг парламент провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака.

Александр Шумилин, УП
Темы: ЗеленскийЛуценко
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