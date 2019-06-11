Зеленский вносит представление об увольнении Луценко

Президент Украины Владимир Зеленский вносит в Верховную Раду представление на предоставление согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

Об этом во время брифинга во вторник заявил заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка.

"То о чем давно говорил глава государства. Внесено представление, подписано представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Витальевича Луценко", - сказал он.

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