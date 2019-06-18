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Представление Зеленского об отставке Луценко: в Раде говорят, есть серьезный недостаток

Вторник, 18 июня 2019, 14:10

Председатель парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Кожемякин заявил, что в представлении о даче согласия Верховной Рады на увольнение генпрокурора Юрия Луценко нет ни одного из оснований, которое позволяет отправить его в отставку.

Об этом он сказал во время согласительного совета во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, в подкомитете, который рассматривает (представление об генпрокурора - ред), много дискуссий.

"Он (подкомитет - ред.) категорически против того, чтобы рассматривать это представление на заседании комитета. Он ссылается на две нормы, которые есть в статье 42 закона о Генеральной прокуратуре, который мы принимали вместе с нашими партнерами", - сказал Кожемякин.

Отмечается, что председатель комитета пояснил, что закон позволяет уволить генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одной из трех обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам.

"Нет выводов КДКП. Ни президент не сделал запрос, ни Вы, как председатель Верховной Рады, не запросили. Сегодня 90% членов комитета не будут голосовать за этот документ. Если завтра его поставят (в повестку дня комитета - ред), они не придут, и кворума не будет. У нас патовая ситуация", - заявил Кожемякин.

Сообщается, что он предложил, чтобы парламент рассмотрел представление о согласии на увольнение Луценко без рассмотрения этого вопроса в комитете.

По данным издания, председатель парламента Андрей Парубий отметил, что в вопросе отставки генпрокурора политическая целесообразность превалирует над юридическим обоснованием.

"Закон определяет исчерпывающий перечень обстоятельств (для отставки генпрокурора - ред). Ни одного из этих обстоятельств в представлении не приведено ... Я понимаю профессиональных людей в комитете. Они действительно в патовой ситуации, потому что ни одна из этих норм не названа", - сказал спикер.

По его словам, комитет должен вернуть представление о согласии ВР на увольнение генпрокурора субъекту внесения и рекомендовать привести в соответствие с законом.

Напомним:

  • 11 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление на даче согласия на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко.
  • Ранее в команде Владимира Зеленского заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост.
  • Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что готов поделиться с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским своим видением в вопросах борьбы с коррупцией, в преодолении монополизма и по другим вопросам.
  • Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.
  • Луценко заявил, что  уйдет в отставку после парламентских выборов.
  • В четверг парламент провалил увольнение министров обороны Степана Полторака и иностранных дел Павла Климкина и главы СБУ Василия Грицака.

Темы: Верховная РадаГенпрокуратураЛуценкоотставка
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