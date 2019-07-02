В "Голосе" заявили о нападении на волонтеров и разгром коворкинга во Львове

В партии "Голос" утверждают, что во Львове неизвестные напали на волонтеров, которые были в футболках и кепках с эмблемой политсилы и разгромили коворкинг.

Об этом партия сообщила в Facebook

"Вчера около 20:00 возле остановки "Шувар" на Сыхове во Львове молодые люди в спортивных костюмах напали на волонтеров в футболках и кепках "Голоса": ругались и оскорбляли волонтеров, силой заставили их снять брендированную одежду, преследовали их по улицам и угрожали физической расправой", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам кандидата в нардепы от "Голоса" Натальи Пипы, оппоненты пытаются запугать представителей партии.

Также сообщается, что в ночь на 2 июля произошло нападение и на львовский Коворкинг Змин партии "Голос".

"Испортили оформление нашего места встреч с волонтерами на ул. Печатной. Отодрали и обрисовали буквы со щита и сломали эмблему "Голоса". Также пытались отцепить баннер", - рассказала координатор коворкинга во Львове Анна Филистин.

Отмечается, что на камерах видеонаблюдения видно, как трое парней со снаряжением целенаправленно пришли крушить место встречи волонтеров.

Сообщается, что работники коворкинга в г. Пустомыты Львовской области неоднократно получали угрозы в округе, по которому баллотируется Богдан Дубневич.

В "Голосе" уверены, что это предвыборная провокация.

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Напомним: