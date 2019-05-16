Вакарчук заявил о создании партии и походе в Раду

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

Об этом он заявил в четверг в Киеве.

"Мы партия "Голос" идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - заявил он.

По его словам, "старая политика - это слепая вера в президента", но "новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно".

Среди членов своей команды Вакарчук представил:

Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики),

Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Transparency International),

Юрия Соколова (кардиолог и академик),

Андрея Шараскина (киборг с позывным "Богема"),

Саломию Бобровскую, (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).

Вакарчук заверил, что партия не будет брати ни копейки у олигархов, а финансировать ее будут прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Певец также озвучил основные приоритеты "новой политики" анонсированной партии: интересы граждан Украины - прежде всего; экзистенциальный выбор Украины - Европа; один закон для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

Поки Вакарчук обіймається на сцені з молоддю, лунає запис пісні "Скільки нас". Перший виступ під фонограму))))) pic.twitter.com/Hgp6yVBRwy — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 16 травня 2019 р.

У музыканта уже создали страницы партии в соцсетях: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber, YouTube.

На презентацию Вакарчука собралось несколько сотен человек.

Читайте также: "Святослав Вакарчук: Я никогда не заявлял, что собираюсь идти на президентские выборы. Я никому ничего не обещал"

Напомним: