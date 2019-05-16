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Вакарчук заявил о создании партии и походе в Раду

Четверг, 16 мая 2019, 11:18
Вакарчук заявил о создании партии и походе в Раду

Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.

Об этом он заявил в четверг в Киеве.

"Мы партия "Голос" идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - заявил он.

По его словам, "старая политика - это слепая вера в президента", но "новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно".

Среди членов своей команды Вакарчук представил:

  • Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики),
  • Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Transparency International),
  • Юрия Соколова (кардиолог и академик),
  • Андрея Шараскина (киборг с позывным "Богема"), 
  • Саломию Бобровскую, (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).

Вакарчук заверил, что партия не будет  брати ни копейки у олигархов, а финансировать ее будут прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.

Певец также озвучил основные приоритеты "новой политики" анонсированной партии: интересы граждан Украины - прежде всего; экзистенциальный выбор Украины - Европа; один закон для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.

У музыканта уже создали страницы партии в соцсетях: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber, YouTube.

На презентацию Вакарчука собралось несколько сотен человек.

Читайте также: "Святослав Вакарчук: Я никогда не заявлял, что собираюсь идти на президентские выборы. Я никому ничего не обещал"

Напомним:

  • Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.
  • Певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране. 
  • В марте, по данным опроса "Рейтинг", почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы певец Святослав Вакарчук принял участие в президентских выборах.

Темы: ВакарчукГолоспартиивиборыВерховная Рада
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