Вакарчук заявил о создании партии и походе в Раду
Музыкант Святослав Вакарчук заявил о создании политической партии "Голос" и намерении баллотироваться в Верховную Раду на осенних выборах.
Об этом он заявил в четверг в Киеве.
"Мы партия "Голос" идем в парламент, чтобы уничтожить старую политику и создавать политику новую. Политику, которая принесет нам настоящие изменения", - заявил он.
По его словам, "старая политика - это слепая вера в президента", но "новой фамилии в кабинете на Банковой недостаточно".
Среди членов своей команды Вакарчук представил:
- Юлию Клименко (экс-заместитель министра экономики),
- Ярослава Юрчишина (бывший исполнительный директор украинского филиала Transparency International),
- Юрия Соколова (кардиолог и академик),
- Андрея Шараскина (киборг с позывным "Богема"),
- Саломию Бобровскую, (общественная активистка, волонтер, и.о. председателя Одесской ОГА в 2016-2017 годах).
Вакарчук заверил, что партия не будет брати ни копейки у олигархов, а финансировать ее будут прозрачный бизнес и простые украинцы. Сейчас партия находится в процессе регистрации.
Певец также озвучил основные приоритеты "новой политики" анонсированной партии: интересы граждан Украины - прежде всего; экзистенциальный выбор Украины - Европа; один закон для всех; свободная экономика без олигархов; власть подотчетна гражданам Украины.
Поки Вакарчук обіймається на сцені з молоддю, лунає запис пісні "Скільки нас". Перший виступ під фонограму))))) pic.twitter.com/Hgp6yVBRwy— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 16 травня 2019 р.
У музыканта уже создали страницы партии в соцсетях: Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Viber, YouTube.
На презентацию Вакарчука собралось несколько сотен человек.
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Напомним:
- Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук предложил провести концерт на территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины", более известного как ВДНХ, в День Киева 26 мая.
- Певец заявил, что в 2019 году не будет участвовать в президентских выборах, но будет работать над изменениями в стране.
- В марте, по данным опроса "Рейтинг", почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы певец Святослав Вакарчук принял участие в президентских выборах.