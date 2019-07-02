Экс-"регионала" Иванющенко сняли с розыска
Бывшего соратника Виктора Януковича, экс-депутата от "Партии регионов" Юрия Иванющенко сняли с розыска.
Информация о его розыске исчезла из базы Министерства внутренних дел.
На прошлой неделе экс-нардеп еще числился в перечне лиц, скрывающихся от органов власти.
В Национальной полиции "Украинской правде" подтвердили, что Иванющенко снят с розыска на основании информации из прокуратуры Одесской области.
"В начале июня мы получили постановление прокуратуры области о закрытии уголовного производства в отношении указанного гражданина. По закону это автоматически влечет за собой внесение изменений в розыскных баз и снятия с розыска", – объясняет представитель Нацполиции Ярослав Тракало.
Однако, по словам Тракало, из открытых источников путем мониторинга сети Интернет правоохранители узнали о якобы отмене закрытия уголовного производства в отношении Иванющенко.
"20 июня мы направили запрос в прокуратуру Одесской области и в Генеральную прокуратуру на переподтверждение. 25 июня прокуратура Одесской области направила официальный документ (копию постановления), в котором указано о принятом решении о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления в действиях этого гражданина", – рассказал представитель полиции.
"Соответственно, 27 июня карточка розыска была прекращена на основании первичных, а также переподтверждающих документов о закрытии производства", – сообщил Тракало.
Представитель Нацполиции объяснил, что розыск может быть начат снова в случае получения нового поручения и соответствующего постановления прокуратуры.
"Если к нам поступит соответствующее поручение з постановлением об объявлении в розыск этого лица, оперативными подразделениями начнется его розыск, а информация внесена в соответствующие учетные базы", – подчеркнул он.
УП также обратилась в прокуратуру за комментарием.
В прокуратуре Одесской области ответили, что закрыли дело против Иванющенко в апреле 2019 года. Среди причин прокуратура назвала, во-первых, отмену Конституционным судом статьи о незаконном обогащении, во-вторых, обязательства судов закрыть дело в той части, которая касалась "рейдерства" одесского рынка.
Прокуратура подтвердила, что направила решение о закрытии дела "в компетентные органы, которые занимались розыском подозреваемого".
В то же время, в прокуратуре утверждают, что якобы "сейчас идет досудебное расследование по факту возможного вымогательства права на имущество и завладения бюджетными средствами".
Чего именно касается это дело, расследование которого продолжается, правоохранители не сообщили.
Пресс-секретарь главы ГПУ Лариса Сарган сказала УП, что заместитель генпрокурора якобы возобновил одну из частей дела, которое касалось вымогательства доли в одесском рынке "7 километр".
Кроме того, УП обратилась за комментарием по розыску Иванющенко к начальнику Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василия Неволи. Он сообщил, что в апреле 2019 года комиссия по контролю за файлами Интерпола решила удалить из базы информацию по экс-нардепу.
По словам Неволи, это решение означает снятие с международного розыска. Комментировать решение полицейский не стал, сославшись на соответствующий запрет Интерпола.
Напомним:
- Экс-нардеп от "Партии регионов" Юрий Иванющенко, известный как "Юра Енакиевский", сбежал из Украины после Революции достоинства.
- Иванющенко подозревали в завладении деньгами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерстве известного одесского рынка "7 километр".
- В начале 2017 года суды закрыли дело в отношении Иванющенко. Верховный суд заявил, что в этом виновата Генпрокуратура.
- Тогда генпрокурор Юрий Луценко говорил, что речь идет о закрытии всех дел против экс-депутата. О новых производствах или подозрениях правоохранители после этого не сообщали.
- В начале июня 2019 стало известно, что Одесская прокуратура снова закрыла дело против Иванющенко "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного правонарушения".
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