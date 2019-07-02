На Майдане требуют "не пускать сепаров в Раду"
На Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против того, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
Накануне протеста событие объявили в Facebook.
"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан! Без партийных флагов и символики!"- заявили организаторы акции.
В акции участвует несколько сотен человек.
В начале акции запустили дымовые шашки.
Протестующие держат надписи со слоганами, в частности, "Сепарам не место в Раде. Мы все видим", "Мы устали от дерьма", "Судьи сядут".
Несколько активистов, не причастных к акции на Майдане, попытались вытащить из-под стелы к людям инсталляцию, которая находилась там давно: импровизированную виселицу с портретом экс-президента Петра Порошенко в петле.
Организаторы акции помешали им это сделать. Произошла небольшая потасовка. Вмешалась полиция диалога.
Акцию планируют проводить до 11 вечера.
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