На Майдане требуют "не пускать сепаров в Раду"

На Майдане Независимости в Киеве устроили акцию протеста против того, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала экс-главу Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева и одиозного блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Накануне протеста событие объявили в Facebook.

"Русского пропагандиста Шария и шестерку Януковича Клюева зарегистрировали кандидатами в депутаты. А в это время из тюрем выпускают террористов и убийц Небесной Сотни. В 20:00 те, кому не безразлично, выходят на Майдан! Без партийных флагов и символики!"- заявили организаторы акции.

В акции участвует несколько сотен человек.

В начале акции запустили дымовые шашки.

Протестующие держат надписи со слоганами, в частности, "Сепарам не место в Раде. Мы все видим", "Мы устали от дерьма", "Судьи сядут".

Несколько активистов, не причастных к акции на Майдане, попытались вытащить из-под стелы к людям инсталляцию, которая находилась там давно: импровизированную виселицу с портретом экс-президента Петра Порошенко в петле.

Организаторы акции помешали им это сделать. Произошла небольшая потасовка. Вмешалась полиция диалога.

Акцию планируют проводить до 11 вечера.