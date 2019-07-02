Центризбирком может пересмотреть свое решение о регистрации эксглавы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюеа и одиозного блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, если получит дополнительные доказательства о том, что последние 5 лет они не были в Украине.

Об этом написал в Facebook народный депутат Мустафа Нафем.

"Получив решение суда ЦИК поставили перед условием - либо регистрировать Андрея Клюева, либо пойти под уголовное дело", – отметил он.

В то же время, члены комиссии готовы завтра утром пересмотреть свое решение.

"Я ответственно заявляю, что если любой из государственных органов в ближайшее время предоставит ЦИК хоть одно доказательство проживания этих лиц в течение последних 5 лет за пределами Украины, я лично внесу постановление об отмене их регистрации", - написала в Facebook секретарь ЦИК Наталья Бернацкая.

"Считаю делом чести ЦВК истребовать еще раз документы, подтверждающие отсутствие этих граждан на территории Украины в течение пяти лет, и снять с регистрации господ Клюева и Шария! Завтра подниму этот вопрос в ЦВК и думаю, что коллеги поддержат! Прошу все соответствующие органы,не дожидаясь запросов ЦВК, предоставить имеющуюся информацию!" – написала еще один член комиссии Ирина Ефремова.

Кроме того, спикер Верховной Рады Андрей Парубий потребовал от правоохранителей безотлагательно предоставить упомянутые доказательства.

"Обращаюсь с запросом в Генеральную прокуратуру, Службы безопасности, Государственную пограничную службу с требованием немедленно предоставить сведения о пребывании этих лиц на территории Украины, чтобы получить фактические доказательства. Это даст основания для ЦИК отменить решение об их регистрации", – заявил Парубий.

Найем также сообщил, что решение в Верховном суде "лично лоббировал и обеспечил" глава Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Михаил Смокович.