Премьер Молдовы поздравила Зеленского с победой его партии на выборах

441 просмотр
Понедельник, 22 июля 2019, 09:22

Премьер-министр Молдовы Майя Санду поздравила президента Украины Владимира Зеленского с победой основанной им партии на выборах в Верховную Раду.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Уважаемые украинцы, я поздравляю вас с сегодняшним мобилизацией и четким голосованием против коррупции, голосованием за изменения, новых политиков, которые будут руководствоваться только национальными интересами", - написала Санду на своей странице в Facebook.

Она поздравила президента Владимира Зеленского с "ошеломляющим результатом" партии "Слуга народа".

"Это большая ответственность - завоевать доверие такого большого количества людей, и я желаю президенту и партии, которая поддерживает его, большой силы и настойчивости в продвижении программы реформирования для граждан Украины", - отметила Санду.

Выборы в Верховную Раду 2019 Результаты подсчета голосов

По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, на внеочередных парламентских выборах 2019 барьер в 5% преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за Жизнь", "Европейская солидарность", ВО "Батькивщина" и "Голос".

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Молдова Зеленский виборы Слуга народа Верховная Рада


powered by lun.ua
Материалы по теме
Кража миллиарда в Молдове: Среди бенефициаров назвали экс-невестку Ющенко 13 июля 2019, 08:56
Новое правительство Молдовы обещает усилить сотрудничество с Украиной 11 июля 2019, 20:37
Зеленский не планирует федерализации 11 июля 2019, 18:26
Все новости
Главные новости
Война на востоке: Оккупанты нарушили перемирие, от взрыва погибли 2 бойцов ООС
Полиция остановила автобусы с подозрительными лицами на подъездах к Киеву
"Голос" готов выдвигать Вакарчука в премьеры
В РАДУ ПРОХОДЯТ 5 ПАРТИЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗИТ-ПОЛ
Все новости
Фото

13 ненужных изобретений, которые заставят вас улыбнуться

психология

Сломанная самооценка: 10 способов ее восстановить

социум

7 правил посещения новорожденного

Поиск по сайту
Архив
Весь архів