Прем'єрка Молдови привітала Зеленського з перемогою його партії на виборах

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Понеділок, 22 липня 2019, 09:22

Прем'єр-міністр Молдови Майя Санду привітала президента України Володимира Зеленського з перемогою заснованої ним партії на виборах до Верховної ради.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Шановні українці, я вітаю вас із сьогоднішньою мобілізацією і чітким голосуванням проти корупції, голосуванням за зміни, нових політиків, які будуть керуватися тільки національними інтересами", - написала Санду на своїй сторінці у Facebook.

Вона привітала президента Володимира Зеленського з "приголомшуючим результатом" партії "Слуга народу".

"Це велика відповідальність - завоювати довіру такої великої кількості людей, і я бажаю президенту і партії, яка підтримує його, великої сили і наполегливості в просуванні програми реформування для громадян України", - зазначила Санду.

Вибори до Верховної Ради 2019. Результати підрахунку голосів

За результатами Національного екзит-полу станом на 20:00, на позачергових парламентських виборах 2019 року бар’єр у 5% долають п’ять партій: "Слуга народу", "Опозиційна платформа - за Життя", "Європейська солідарність", ВО "Батьківщина" та "Голос".

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Теми: Молдова Зеленський вибори Слуга народу Верховна Рада


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