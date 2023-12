В США от травм, полученных во время боя, умер российский боксер

Российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных во время боя с пуэрториканским боксером.

Об этом сообщили в команде спортсмена, заявив, что у боксера не выдержало сердце, пишет isport.ua.

Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

