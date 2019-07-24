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В США от травм, полученных во время боя, умер российский боксер

Среда, 24 июля 2019, 03:10

Российский боксер полусреднего веса Максим Дадашев скончался в США от травм, полученных во время боя с пуэрториканским боксером.

Об этом сообщили в команде спортсмена, заявив, что у боксера не выдержало сердце, пишет isport.ua.

Дадашев в рамках боксерского вечера в США уступил пуэрториканцу Сабриэлю Матиасу, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.

После боя россиянин потерял сознание и был доставлен в больницу с диагнозом "отек мозга" и перенес операцию - у него была удалена часть черепа. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой не вышел.

Украинский чемпион мира по версиям WBA Super и WBO в легком весе Василий Ломаченко поделился эмоциями после новости о смерти Дадашева.

"Большая потеря для семьи и близких. Я спаринговал с Максом не один раз, у него сердце льва. Таким его я буду помнить всегда. Больше не могу подобрать слова… Мои соболезнования близким", – написал Ломаченко в Instagram.

Максим Дадашев – 28-летний российский боксер. На профессиональном ринге бой против Матиаса стал 14-м для россиянина. 13 поединков Дадашев выиграл (11 нокаутом). Россиянин участник Европейских игр 2015 года, мастер спорта России международного класса.

Темы: спортСШАРосcия
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