У США від травм, отриманих під час бою, помер російський боксер

Російський боксер напівсередньої ваги Максим Дадашев помер в США від травм, отриманих під час бою з пуерторіканським боксером.

Про це повідомили в команді спортсмена, заявивши, що у боксера не витримало серце, пише isport.ua.

Дадашев в рамках боксерського вечора в США поступився пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу, зазнавши першої поразки у професійній кар'єрі.

Tragic, horrific news out of the boxing world today. https://t.co/AZTyzaDGFn