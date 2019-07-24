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У США від травм, отриманих під час бою, помер російський боксер

Середа, 24 липня 2019, 03:10

Російський боксер напівсередньої ваги Максим Дадашев помер в США від травм, отриманих під час бою з пуерторіканським боксером.

Про це повідомили в команді спортсмена, заявивши, що у боксера не витримало серце, пише isport.ua.

Дадашев в рамках боксерського вечора в США поступився пуерторіканцеві Сабріелю Матіасу, зазнавши першої поразки у професійній кар'єрі.

Після бою росіянин втратив свідомість і був доставлений в лікарню з діагнозом "набряк мозку" і переніс операцію - у нього була видалена частина черепа. Після цього боксер був введений в медикаментозну кому, з якої не вийшов.

Український чемпіон світу за версіями WBA Super і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко поділився емоціями після новини про смерть Дадашева.

"Велика втрата для родини і близьких. Я спарингував з Максом не один раз, у нього серце лева. Таким його я буду пам'ятати завжди. Більше не можу підібрати слова ... Мої співчуття близьким", - написав Ломаченко в Instagram.

Максим Дадашев - 28-річний російський боксер. На професійному рингу бій проти Матіаса став 14-м для росіянина. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). Росіянин учасник Європейських ігор 2015 року, майстер спорту Росії міжнародного класу.

Теми: спортСШАРосія
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