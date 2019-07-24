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В Никитском ботсаду в оккупированном Крыму статую богини Флоры заменят бюстом Ленина

Среда, 24 июля 2019, 03:51

Бронзовую статую богини Флоры, которая украшает центральную площадь у бассейна в Никитском ботаническом саду в аннексированном Россией Крыму, заменят на мраморный бюст Ленина.

Об этом рассказал заместитель директора Никитского ботанического сада Андрей Паштетский в комментарии проекта Радио Свобода Крым.Реалии.

Он рассказал, что скульптуру Флоры подарили на 200-летний юбилей Никитского ботанического сада в 2012 году.

Таким образом, руководство ботсада подчиняется решению подконтрольного России крымского суда, который постановил вернуть на место памятник Ленину.

 "Тогда ее установили в честь 200-летия сада, приезжали все руководители Украины и Автономной Республики Крым, все были довольны.

Но ученый совет тогда забыл вычеркнуть из реестра памятников культурного наследия бюст Ленина.

А с приходом России в 2014 году, все данные реестра передали в том же виде, и получилось, что сад самовольно демонтировал памятник культурного наследия. Хотя мы его никуда не выбросили, он стоит в 200 метрах от скульптуры Флоры в здании музея сада, рядом с бюстом Молотову, который с 1937 года занимал место, куда в 1957 году установили Ленина", - сказал Паштетский.

Одним из инициаторов возвращения бюста Ленина на место богини был глава отделения КПРФ в оккупированной Ялте, так называемый депутат ялтинского горсовета Иван Павличенко. Решение суда о возвращении Ленина он воспринял как победу своей партии.

Темы: Крымоккупация
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