Советник Зеленского: Кандидатов на должность премьера значительно больше, чем обсуждается в СМИ
Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.
Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода.
"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.
"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, который исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.
Напоминаем:
Утром 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.
Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua