Количество кандидатов на должность премьер-министра значительно больше, чем обсуждается в СМИ.

Об этом рассказал экономист, советник президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко в эфире Радио Свобода.

"Я думаю, что пул экспертов или потенциальных кандидатов, с которыми сейчас обсуждается этот вопрос президентом Зеленским, он гораздо шире того, что сейчас обсуждается в украинском медиапространстве", - заявил Устенко.

"Можно найти несколько тысяч украинских экспертов, которые подпадают под это описание, кто должен быть премьер-министром. То, что сейчас обсуждается в медиапространстве украинском, это просто навязанная повестка дня, который исходит даже не от ключевых экспертов из Атлантического совета", - отметил Устенко.

Напоминаем:

Утром 21 июля на избирательном участке президент Владимир Зеленский заявил, что ждет честный результат выборов и уже ведет консультации с претендентами на кресло премьера.

Он добавил, что видит премьером профессионального экономиста, который никогда не возглавлял правительство или Верховную Раду и не являлся председателем парламентских фракций.