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Зеленський про прем’єра: Має бути економістом, який не був у владі

Неділя, 21 липня 2019, 12:38
Зеленський про прем’єра: Має бути економістом, який не був у владі
Фото president.gov.ua

Джерело: коментар президента Володимира Зеленського журналістам на виборчій дільниці

Президент Володимир Зеленський чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.  

Пряма мова: "Прем’єр-міністр….Вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом. Я би хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером якоїсь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, говорю. [Не знаю] наскільки я маю на це право, але хочу мати бачення. З декількома людьми проводжу".    

 
Фото Дмитра Ларіна, УП

Деталі: Зеленський проголосував на виборах, але цього разу він не показав бюлетеня зі своїм вибором і не зізнався журналістам, кого підтримав, пояснивши це тим, що йому "достатньо вже штрафів".

 
фото president.gov.ua

Пряма мова: "На який результат (сподіваюся)? На чесний і справедливий. Це ж люди наші вирішують. Думаю, що будуть чесні і справедливі вибори, і люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду зараз називати".

Про те, який перший законопроект вноситиме на розгляд нової Ради: "Ну, один з перших, бо там в перший день буде не один законопроект, я впевнений. Ну, вже нарешті ми повинні зняти з вами недоторканість".

Про коаліцію: "Дуже складне питання. Не хочу змінювати своє рішення і буду наполягати з моїми колегами у партії, до якої я дуже гарно ставлюсь… Хотів би, щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старою владою ми не бачимо коаліції. Поки так. Але ми не знаємо, які партії пройдуть, тому будемо вирішувати після результатів".  

Нагадаємо:

  • Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
  • Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
  • Після цього у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.
  • Згодом у штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхали представники поліції та склали адмінпротокол щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийвибори
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