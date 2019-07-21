Зеленський про прем’єра: Має бути економістом, який не був у владі
Джерело: коментар президента Володимира Зеленського журналістам на виборчій дільниці
Президент Володимир Зеленський чекає на чесний результат виборів і вже веде консультації з претендентами на крісло прем’єра.
Пряма мова: "Прем’єр-міністр….Вважаю, що ця людина має бути абсолютно професійним економістом. Я би хотів, щоб це була абсолютно незалежна людина, яка ніколи не була ні прем’єром, ні спікером, ні лідером якоїсь фракції. Я бачу таку людину. Чесно вам скажу, проводжу вже консультації, говорю. [Не знаю] наскільки я маю на це право, але хочу мати бачення. З декількома людьми проводжу".
Деталі: Зеленський проголосував на виборах, але цього разу він не показав бюлетеня зі своїм вибором і не зізнався журналістам, кого підтримав, пояснивши це тим, що йому "достатньо вже штрафів".
Пряма мова: "На який результат (сподіваюся)? На чесний і справедливий. Це ж люди наші вирішують. Думаю, що будуть чесні і справедливі вибори, і люди покажуть, як вони відносяться до тієї партії, яку я не буду зараз називати".
Про те, який перший законопроект вноситиме на розгляд нової Ради: "Ну, один з перших, бо там в перший день буде не один законопроект, я впевнений. Ну, вже нарешті ми повинні зняти з вами недоторканість".
Про коаліцію: "Дуже складне питання. Не хочу змінювати своє рішення і буду наполягати з моїми колегами у партії, до якої я дуже гарно ставлюсь… Хотів би, щоб це були тільки нові обличчя. Ні з ким зі старою владою ми не бачимо коаліції. Поки так. Але ми не знаємо, які партії пройдуть, тому будемо вирішувати після результатів".
Нагадаємо:
- Кандидат у президенти Володимир Зеленський під час голосування у другому турі президентських виборів на виборчій дільниці показав заповнений бюлетень.
- Після того, як журналісти зняли бюлетень кандидата, йому сказали про порушення. Лише тоді Зеленський сховав документ зі словами: "Я не показав. Ви не бачили".
- Після цього у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що поліція перевірить факт демонстрації бюлетеня кандидатом у президенти Володимиром Зеленським і дасть правову оцінку інциденту.
- Згодом у штаб кандидата у президенти Володимира Зеленського приїхали представники поліції та склали адмінпротокол щодо незаконної демонстрації заповненого бюлетеня після голосування.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua