ООС: Боевики нарушили режим тишины, трое оккупантов подорвались на взрывном устройстве
184 просмотра
Среда, 24 июля 2019, 07:27
23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Луганского.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.
С начала текущих суток, 24 июля, войска противника не нарушали бессрочный запрет на использование любого оружия.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua