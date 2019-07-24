ООС: Боевики нарушили режим тишины, трое оккупантов подорвались на взрывном устройстве

23 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник открывал огонь по украинским защитникам из автоматического гранатомета и стрелкового оружия неподалеку Луганского.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

По данным разведки, 23 июля в результате подрыва на взрывном устройстве три оккупанта погибли и один ранен.

С начала текущих суток, 24 июля, войска противника не нарушали бессрочный запрет на использование любого оружия.