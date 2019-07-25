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Пекин заявил, что готов силой присоединить Тайвань

Четверг, 25 июля 2019, 02:06

Правительство Китайской Народной Республики подтвердило готовность использовать военную силу для возвращения под свою юрисдикцию Тайваня.

Об этом со ссылкой на заявление представителя министерства обороны Китая сообщает Fox News.

"Если найдутся люди, которые осмелятся попробовать отделить Тайвань от страны, китайские военные будут готовы пойти на войну, чтобы гарантированно защитить национальный суверенитет, единство и территориальную целостность", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в военном ведомстве отмечают, что размещение ракетных систем США в Южной Корее "подрывает региональный баланс сил".

Напомним:

Темы: Китайвойна
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