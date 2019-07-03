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WADA подозревает 300 спортсменов из РФ в допинговых нарушениях

Среда, 3 июля 2019, 06:27

Всемирное антидопинговое агентство подозревает 298 российских спортсменов в нарушении антидопинговых правил.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на пресс-службу организации.

Отмечается, что WADA проверила данные с 2262 проб из лаборатории РУСАДА, из них 578 образцов, взятых в 298 спортсменов, стали приоритетными для расследования.

Всемирное антидопинговое агентство уже направило данные о 43 спортсменах спортивным федерациям.

"Федерации уже начали оценку с целью выявления тех случаев, которые следует рассматривать как нарушение антидопинговых правил", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
  • Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.

Темы: спортРосcия
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