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Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против спортсменов из РФ

Четверг, 27 июня 2019, 06:17

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.

Об этом сообщает АР со ссылкой на президента организации Крейга Риди.

По его словам, WADA собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто "в первой волне" против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.

Как отмечает "Интерфакс", Риди рассказал, что в апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с Московской лаборатории, которые "могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали".

Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.

Напомним:

  • Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
  • Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
  • Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.

Темы: Росcияспорт
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