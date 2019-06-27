Всемирное антидопинговое агентство планирует открыть более 100 дел против спортсменов из РФ
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) планирует открыть более 100 дел против российских спортсменов, подозреваемых в использовании допинга на Олимпиаде-2014 в Сочи.
Об этом сообщает АР со ссылкой на президента организации Крейга Риди.
По его словам, WADA собирает доказательства и планирует делиться ими со спортивными федерациями. Он отметил, что более 100 дел может быть открыто "в первой волне" против тех, кого Всемирное антидопинговое агентство подозревает в мошенничестве.
Как отмечает "Интерфакс", Риди рассказал, что в апреле WADA изъяла 2262 образца допинг-проб с Московской лаборатории, которые "могут быть использованы для аргументации в делах против атлетов, которые мошенничали".
Президент организации надеется завершить этот процесс до конца года.
Напомним:
- Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
- Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года в Токио в связи с очередным допинговым скандалом.
- Как сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники, в центре скандала оказался российский легкоатлет, чемпион мира по прыжкам в высоту в закрытых помещениях Данила Лысенко.