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Парубий жалуется, что Зеленский срывает дедлайны

Среда, 3 июля 2019, 10:33
Парубий жалуется, что Зеленский срывает дедлайны

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий призвал президента Владимира Зеленского ответить относительно закона о временных следственных комиссиях, поскольку для этого истекли все сроки.

Об этом он сказал на заседании парламента 3 июля.

"Президент Зеленский уже 27 июня должен был дать ответ по поводу закона, который мы приняли, о временных следственных комиссиях. Согласно Конституции прошло 15 дней, должно быть или вето или объяснения и дополнения или поддержка этого закона. Это один из принципиальных законов для Верховной Рады", – сказал Парубий.

По словам спикера, в СМИ появилась информация о наложенном президентом вето.

"К сожалению документ до сих пор не пришел в Верховную Раду. Поэтому я публично обращаюсь к Офису президента Украины: немедленно передать любой документ в парламент. Чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизироваться и преодолеть это вето или проголосовать за предложения".

Парубий отметил, что указанный закон регламентирует парламентский контроль.

Также спикер отметил, что 4 июля истекает срок для подписания закона о Пласте.

"Я надеюсь, что хотя бы закон о Пласте будет подписан, потому что пластуны не могут нести ответственность за иногда непрофессионализм среди высших политических эшелонов. Поэтому я надеюсь на профессиональную работу согласно закону и Конституции", – призвал он.

Проверено УП: Предыдущий президент Петр Порошенко, по списку которого сейчас баллотируется Андрей Парубий, тоже не всегда вовремя подписывал законы.

Как свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, еще в декабря 2016 года президенту на подпись направили изменения в закон "О банках и банковской деятельности" относительно гарантирования государством вкладов физических лиц. Изменения инициировал сам Порошенко, но так их и не подписал.

Более полугода ждали подписи президента его же предложения в закон "Об амнистии в 2016 году". Более 4 месяцев Порошенко не лишал Виктора Януковича звания президента. Позже оказалось, что глава государства пожаловался на этот закон в Конституционный суд, однако так и не ветировал его и впоследствии все же подписал.

Неоднократно законы оставались без утверждения Порошенко в течение одного или нескольких месяцев. Так было с утверждением Дисциплинарного устава Нацполиции, изменениями, которые должны урегулировать соцзащиту пострадавших участников Революции достоинства и АТОшников, с законом о госконтроле за качеством пищевых продуктов.

Напомним:

  • 30 мая Верховная Рада проголосовала за закон о признании и поддержке национальной скаутской организации Пласт на государственном уровне.
  • 6 июня народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная РадаЗеленскийзаконодательствоПроверено УП
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