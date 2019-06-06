Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента

Народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

За это отдали свои голоса 279 парламентариев из необходимых 226.

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении 4 июня и менее, чем за три дня они рассмотрели более 700 поправок.

"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", - сказал спикер Рады Андрей Парубий после успешного голосования.

В документе указывается, что специальная временная следственная комиссия Верховной Рады Украины - коллегиальный временный орган парламента, в который входят нардепы, спецпрокурор и спецследователи.

Задачей комиссии, в частности, является проведение расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или иного преступления, изложенных в подписанном большинством народных депутатов от конституционного состава ВРУ представлении об инициировании вопроса об устранении главы государства с поста в порядке импичмента.

Отмечается, что комиссия будет иметь доступ к любым документам любых должностных лиц, в том числе, к тайным.

Напомним: