Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента

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Четверг, 6 июня 2019, 10:44

Народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.

За это отдали свои голоса 279 парламентариев из необходимых 226.

Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении 4 июня и менее, чем за три дня они рассмотрели более 700 поправок.

"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", - сказал спикер Рады Андрей Парубий после успешного голосования.

Дополняется...

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Темы: Верховная Рада законодательство импичмент


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