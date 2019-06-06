Рада приняла закон, предусматривающий процедуру импичмента
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Четверг, 6 июня 2019, 10:44
Народные депутаты приняли законопроект № 1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной Рады Украины", в котором предусмотрены положения о введении процедуры импичмента президента.
За это отдали свои голоса 279 парламентариев из необходимых 226.
Депутаты приступили к рассмотрению законопроекта во втором чтении 4 июня и менее, чем за три дня они рассмотрели более 700 поправок.
"Кто-то говорит, что мы не работаем, но мы работаем и работаем эффективно", - сказал спикер Рады Андрей Парубий после успешного голосования.
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