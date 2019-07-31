В РФ проводят массовые обыски в участников митинга в Москве

Российские силовики проводят массовые обыски в участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", возбужденных СК, силовиков интересует любая информация об участии в акции, способы ее организации.

"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства", - сказал собеседник агентства.

По данным агенства, силовики также намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции.

"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил изданию другой источник в правоохранительных органах, в ночь на среду обыски были проведены также сотрудниками Следственного комитета, задержан один человек - координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин.

Напомним: