В РФ проводят массовые обыски в участников митинга в Москве

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Среда, 31 июля 2019, 11:57

Российские силовики проводят массовые обыски в участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", возбужденных СК, силовиков интересует любая информация об участии в акции, способы ее организации. 

"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства", - сказал собеседник агентства. 

По данным агенства, силовики также намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции. 

"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил изданию другой источник в правоохранительных органах, в ночь на среду обыски были проведены также сотрудниками Следственного комитета, задержан один человек - координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин.

Напомним:

  • 27 июля в Москве полиция задержала более 1000 человек на митинге, участники которого требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
  • Также сообщалось, что ОМОН применял дубинки и электрошокеры. 
  • Среди задержанных был также и инициатор митингов – российский оппозиционер Алексей Навальный

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Темы: Росcия митинги обыски


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