В РФ проводят массовые обыски в участников митинга в Москве
Российские силовики проводят массовые обыски в участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.
Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", возбужденных СК, силовиков интересует любая информация об участии в акции, способы ее организации.
"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства", - сказал собеседник агентства.
По данным агенства, силовики также намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции.
"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил собеседник агентства.
Как сообщил изданию другой источник в правоохранительных органах, в ночь на среду обыски были проведены также сотрудниками Следственного комитета, задержан один человек - координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин.
Напомним:
- 27 июля в Москве полиция задержала более 1000 человек на митинге, участники которого требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
- Также сообщалось, что ОМОН применял дубинки и электрошокеры.
- Среди задержанных был также и инициатор митингов – российский оппозиционер Алексей Навальный