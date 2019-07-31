Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ проводят массовые обыски в участников митинга в Москве

Среда, 31 июля 2019, 11:57

Российские силовики проводят массовые обыски в участников митинга за независимые выборы в Москве, который прошел 27 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что обыски проводят сотрудники службы по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ России, сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Москве.

Также сообщается, что обыски проходят в рамках дела "о массовых беспорядках", возбужденных СК, силовиков интересует любая информация об участии в акции, способы ее организации. 

"Изымаются носители информации, флешки, планшеты и прочие устройства", - сказал собеседник агентства. 

По данным агенства, силовики также намерены выяснить, кто был организатором и координатором акции. 

"Проверяются публикации в соцсетях, мессенджерах, устанавливаются связи участников акции", - добавил собеседник агентства.

Как сообщил изданию другой источник в правоохранительных органах, в ночь на среду обыски были проведены также сотрудниками Следственного комитета, задержан один человек - координатор движения "Левый блок" Василий Кузьмин.

Напомним:

  • 27 июля в Москве полиция задержала более 1000 человек на митинге, участники которого требовали допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.
  • Также сообщалось, что ОМОН применял дубинки и электрошокеры. 
  • Среди задержанных был также и инициатор митингов – российский оппозиционер Алексей Навальный

Темы: Росcиямитингиобыски
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Росcия
США о строительстве завода "Шахедов" в РФ: Будет на порядки больше дронов
Генштаб обнародовал вечернюю сводку по ситуации на фронте, по состоянию на 25 июля 2023 года
СБУ задержала российскую агентку, которая шпионила на севере Украины
Последние новости
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
Все новости...
Реклама: