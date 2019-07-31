У РФ проводять масові обшуки в учасників мітингу в Москві

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Середа, 31 липня 2019, 11:57

Російські силовики проводять масові обшуки в учасників мітингу за незалежні вибори в Москві, який пройшов 27 липня.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Відзначається, що обшуки проводять співробітники служби по захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом ФСБ Росії, співробітники Головного управління по протидії екстремізму (ГУПЕ) МВС і Центру з протидії екстремізму ГУ МВС Росії по Москві.

Також повідомляється, що обшуки проходять в рамках справи "про масові заворушення", порушеної СК, силовиків цікавить будь-яка інформація про участь в акції, способи її організації.

"Вилучаються носії інформації, флешки, планшети та інші пристрої", - сказав співрозмовник агентства.

За даними агенції, силовики також мають намір з'ясувати, хто був організатором і координатором акції.

"Перевіряються публікації в соцмережах, месенджерах, встановлюються зв'язки учасників акції", - додав співрозмовник агентства.

Як повідомив виданню інше джерело в правоохоронних органах, в ніч на середу обшуки були проведені також співробітниками Слідчого комітету, затримано одну особу - координатора руху "Лівий блок" Василя Кузьміна.

Нагадаємо:

  • 27 липня в Москві поліція затримала більше 1000 чоловік на мітингу, учасники якого вимагали допустити незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму.
  • Також повідомлялося, що ОМОН застосовував до мітингувальників кийки і електрошокери.
  • Серед затриманих був також і ініціатор мітингів - російський опозиціонер Олексій Навальний.

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Теми: Росія мітинги обшуки


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