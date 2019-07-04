Под Конституционным судом митингуют в защиту люстрации
Под Конституционным судом протестуют против отмены закона "Об ичищении власти".
Акция проходит в четверг 4 июля, когда суд должен рассматривать конституционность закона.
Участие в акции принимают политические силы "Голос" Святослава Вакарчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Свобода", "Национальный корпус".
На акцию лично пришел и певец и политик Святослав Вакарчук.
Большинство организаций пришли под суд с партийными флагами, кроме "Голоса", который призвал не приносить символику. Из-за этого между Вакарчуком и представителями националистов произошла ссора.
"Объединенные националисты пикетируют Конституционный суд, где рассматривается вопрос отмены закона о люстрации. Отмена люстрации открывает возможность пророссийским реваншистам, регионалам времен Януковича беспрепятственно возвращаться к власти. Мы не допустим отмены закона о люстрации, реванша не будет", – написал в соцсети пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев.
Напомним:
- 3 июля несколько политсил и общественные активисты объявили об акции в защиту закона о люстрации.
- Закон "Об очищении власти" Верховная Рада приняла после Революиции достоинства, в сентябре 2014 года. Он запрещает до 2024 года занимать определенные должности во власти, кроме выборных, лицам, которые способствовали узурпации власти экс-президентом Виктором Януковичем.
- В 2015 году 47 народных депутатов от "Оппозиционного блока" пожаловались в Конституционный суд на закон о люстрации. Также несколько представлений относительно закона в КС направил Верховный Суд.
- Перед вторым туром президентских выборов журналисты сообщали, что тогдашний советник в штабе Владимира Зеленского Андрей Богдан, предназначенный позже главой Администрации президента, попадает под люстрацию и имел тайную встречу с главой КС.