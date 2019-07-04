Под Конституционным судом митингуют в защиту люстрации

Под Конституционным судом протестуют против отмены закона "Об ичищении власти".

Акция проходит в четверг 4 июля, когда суд должен рассматривать конституционность закона.

Участие в акции принимают политические силы "Голос" Святослава Вакарчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко, "Свобода", "Национальный корпус".

На акцию лично пришел и певец и политик Святослав Вакарчук.

Большинство организаций пришли под суд с партийными флагами, кроме "Голоса", который призвал не приносить символику. Из-за этого между Вакарчуком и представителями националистов произошла ссора.

"Объединенные националисты пикетируют Конституционный суд, где рассматривается вопрос отмены закона о люстрации. Отмена люстрации открывает возможность пророссийским реваншистам, регионалам времен Януковича беспрепятственно возвращаться к власти. Мы не допустим отмены закона о люстрации, реванша не будет", – написал в соцсети пресс-секретарь "Нацкорпуса" Роман Чернышев.

Напомним: