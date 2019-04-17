Юрист Зеленского, который попадает под люстрацию, имел тайную встречу с председателем КС - "Схемы"

Советник-юрист в штабе кандидата Владимира Зеленского Андрей Богдан попадает под ограничения люстрационного закона и не может работать на государственной службе.

Об этом сообщают "Схемы", ссылаясь на данные журнала посещений Конституционного суда, копия которого оказалась в их распоряжении.

"При этом 13 марта он тайно посещал Конституционный суд, где, похоже, встретился с председателем суда Станиславом Шевчуком. Именно этот суд пока решает судьбу закона "Об очистке власти" и может признать люстрацию неконституционной", - отмечают журналисты.

По полученной журналистами информации, Андрей Богдан посещал Конституционный суд 13 марта 2019 года. В графе "заказчик пропуска" для Богдана значится "1 прийм." (Первая приемная, есть приемная председателя суда).

Председателем Конституционного суда Украины является Станислав Шевчук.

В "Схемах" рассказали, что Богдан отказался отвечать на вопрос, какова была цель его посещения Конституционного суда.

Неделю назад он заверил журналистов "Схем" что не разговаривал с Владимиром Зеленским относительно своего назначения на любую должность.

"Я очень давно знаком с Владимиром Зеленским. Это частная часть жизни ... Я с ним дружу давным-давно. И я вам говорю, что я никогда - ни давно, ни сейчас, ни сегодня, ни месяц назад, ни полгода не разговаривал с ним о занятии мной никакой должности ", - заявил Андрей Богдан.

Журналисты также пытались связаться с председателем суда Станиславом Шевчуком. Сначала он не отвечал на звонки, а потом его телефон был выключен.

Конституционный суд более четырех лет рассматривает дело о конституционности отдельных положений закона "Об очистке власти" (люстрации).

Журналисты рассказали, что в соответствии с законом "Об очистке власти", Андрей Богдан не может в течение 10 лет работать на госслужбе с момента вступления закона в силу (то есть до октября 2024 года). Он попадает под ограничения, потому что дважды занимал должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики во времена президентства Виктора Януковича.

"Впервые его назначил на эту должность Николай Азаров 17 марта 2010 года, уволил 14 февраля 2011 года своим указом президент Виктор Янукович. Второй раз Азаров назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным 11 июля 2013 года, а уволил уже Арсений Яценюк после Революции Достоинства 5 марта 2014 года по собственному желанию", - отмечают в "Схемах".

Согласно ЗУ "Об очистке власти" должность Правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики входит в перечень должностей, по которым осуществляются меры по очистке власти.

Кроме этого, Богдан фигурирует в отчете Департамента по вопросам люстрации о результатах сбора и обобщении информации по реализации Закона "Об очистке власти" как лицо, у которого "выявлены критерии люстрации".

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Напомним: