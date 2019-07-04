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Немца судят за участие в боевых действиях на Донбассе

Четверг, 4 июля 2019, 11:55

Гражданин Германии предстал перед судом в Дортмунде из-за обвинений в участии в боевых действиях на Востоке Украины на стороне боевиков так называемой "ДНР".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Мужчина, имя которого не разглашается, находился на оккупированном Донбассе в период с 2014 до 2016 года. Однако он отрицает, что принимал участие в боевых действиях на стороне боевиков.

43-летний обвиняемый из города Лене в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия утверждает, что родился во времена СССР и его отец был украинцем, и назвал присоединение к боевикам "ДНР" на Донбассе своим "гражданским долгом".

Впрочем, позже он заявил, что разочаровался в боевиках. "Я никогда не был на фронте ... Я поддерживал людей, которые обогатились на войне", - сказал он на суде.

Он сообщил, что боевики научили пользоваться его оружием. Однако сначала он занимался починкой разрушенных газо- и водопроводов, потому что раньше уже работал сварщиком, а потом уже вступил в подразделение охраны, но "никогда не был на фронте".

Мужчину арестовали после прилета в аэропорт Ганновера. Его обвиняют в подготовке масштабного насильственного акта, создающего угрозу для государства, а также в нарушении закона о контроле над боевыми вооружениями.

Как отмечает агентство, обвиняемый может рассчитывать на условное наказание.

На днях итальянский суд приговорил к тюремному заключению трех наемников, воевавших на Донбассе против Украины: итальянца Антонио Катальдо, албанца Олси Крутаните и молдаванина Владимира Вербицкого.

Темы: ГерманияОРДЛОДонбасссуд
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