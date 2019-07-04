Путин рассказал, собирается ли уходить из политики

Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году после окончания его четвертого президентского срока.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает сайт Кремля.

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - сказал Путин.

По его словам, ему сейчас "есть чем заняться, в том качестве, в котором он находится".

На вопрос, почему ему с трудом удается реализовывать свои планы по развитию страны, когда в РФ почти не существует оппозиции, Путин ответил, что дело "в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России".

"А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", - уточнил президент России.

Вместе с тем он убежден, что "опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан", обязательно достигнет поставленных целей.

Напомним: