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Путин рассказал, собирается ли уходить из политики

Четверг, 4 июля 2019, 12:18

Президент России Владимир Путин заявил, что еще рано говорить о том, уйдет ли он из политики в 2024 году после окончания его четвертого президентского срока.

Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera, сообщает сайт  Кремля.

"Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы", - сказал Путин.

По его словам, ему сейчас "есть чем заняться, в том качестве, в котором он находится".

На вопрос, почему ему с трудом удается реализовывать свои планы по развитию страны, когда в РФ почти не существует оппозиции, Путин ответил, что дело "в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России".

"А именно – падение или колебания цен на международных рынках на традиционные товары нашего экспорта: нефть, газ, металл. Безусловно, есть и влияние внешних ограничителей", - уточнил президент России.

Вместе с тем он убежден, что "опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан", обязательно достигнет поставленных целей.

 Напомним:

  • Владимир Путин был президентом с 2000 по 2008 годы, затем 4 года был премьер-министром РФ.
  • В 2008 году Госдума приняла поправку в Конституцию об увеличении президентского срока с 4 до 6 лет.
  • В 2012 году Путин пошел на третий, шестилетний, срок. В 2018 году он снова выиграл выборы.
  • В мае 2018 года парламент Чечни внес в Госдуму РФ проект поправок в конституцию, которыми предлагается разрешить президенту руководить Россией не два, а три срока подряд.
  • Тогда же Путин заявил, что не будет нарушать российскую конституцию, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд.

Темы: ПутинРосcия
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