Парламент Чечни внес в Госдуму РФ поправки к конституции "О сроках замещения должности президента Российской Федерации".

Об этом говорится на сайте Государственной думы.

В сообщении отмечается, что документ был внесен в пятницу, 18 мая. Его текст сейчас отсутствует на сайте.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что россиянам стоит подумать над продолжением полномочий главы государства более чем на два срока.

"Пока нынешний президент при здоровье, мы не должны думать о другом главе государства... Сейчас у Путина нет альтернативы... Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя", - сказал он.