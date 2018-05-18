Парламент Чечни внес в Госдуму РФ проект поправок в конституцию, которыми предлагается разрешить президенту руководить Россией не два, а три срока подряд.

Об этом говорится в законопроекте "О сроках замещения должности президента Российской Федерации", текст которого размещен на сайте Государственной думы.

В сообщении отмечается, что документ был внесен в пятницу, 18 мая.

Необходимость внесения такой правки чеченские депутаты объясняют "достигнутой социально-политической стабильностью" в России.

Они также выступили за "сохранение в РФ преемственности власти из-за сложной внешнеполитической обстановки".

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что россиянам стоит подумать над продолжением полномочий главы государства более чем на два срока.

"Пока нынешний президент при здоровье, мы не должны думать о другом главе государства... Сейчас у Путина нет альтернативы... Поэтому я считаю, что мы можем принять решение о продлении сроков полномочий главы государства, не ограничиваться двумя", - сказал он.

Как известно, Владимир Путин руководил Россией два срока подряд с 2000 до 2008 года, затем снова стал президентом в 2012 году, а недавно вступил на второй срок.